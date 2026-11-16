டென்னிஸ் தரவரிசை: நம்பர் 2 இடத்தில் இருந்து சரிந்த சபலென்கா

பெண்கள் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற ரஷியாவின் மிர்ரா ஆண்ட்ரீவா நம்பர் 2 இடத்துக்கு முன்னேறினார்.
உலகின் டாப்-8 முன்னணி வீராங்கனைகள் பங்கேற்கும் டபிள்யூ.டி.ஏ. இறுதிச்சுற்று டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி அமெரிக்காவில் உள்ள இண்டியன்வெல்ஸ் நகரில் நடந்தது.
இன்று அதிகாலை நடந்த ஆட்டத்தில் ரஷியாவின் மிர்ரா ஆண்ட்ரீவா, உக்ரைனின் எலினா ஸ்விடோலினாவை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டத்தைக் கைப்பற்றினார்.
இந்நிலையில், பெண்கள் டென்னிஸ் தரவரிசைப் பட்டியல் இன்று வெளியானது. இதில் நம்பர் 1 இடத்தை கஜகஸ்தானின் எலினா ரிபாகினா தக்கவைத்துள்ளார்.
நம்பர் 2 இடத்தில் இருந்த பெலாரசின் சபலென்கா ஒரு இடம் சரிந்து 3வது இடம் பிடித்துள்ளார்.
மூன்றாவது இடத்தில் இருந்த ரஷியாவின் மிர்ரா ஆண்ட்ரீவா ஒரு இடம் முன்னேறி 2வது இடத்துக்கு முன்னேறியுள்ளார்.
கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன் சபலென்கா நம்பர் 1 இடத்தையும் இழந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.