Wimbledon Tennis: 3வது சுற்றுக்கு முன்னேறினர் சபலென்கா, முசோவா

கிராண்ட்ஸ்லாம் போட்டிகளில் ஒன்றான விம்பிள்டன் டென்னிஸ் லண்டனில் நடந்து வருகிறது.
பெண்களுக்கான ஒற்றையர் பிரிவில் 2வது சுற்று போட்டிகள் நடந்து வருகின்றன.
இதில் இன்று நடந்த போட்டியில் நம்பர் 1 வீராங்கனையும், பெலாரசைச் சேர்ந்தவருமான அரினா சபலென்கா, அமெரிக்காவின் மெக்கார்ட்னி கெஸ்லர் உடன் மோதினார்.
இதில் அதிரடியாக ஆடிய சபலென்கா 6-1, 7-6 (11-9) என்ற செட் கணக்கில் வென்று மூன்றாவது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
மற்றொரு போட்டியில் நம்பர் 10 வீராங்கனையும், செக் குடியரசைச் சேர்ந்தவருமான கரோலினா முசோவா 6-3, 6-3 என்ற செட் கணக்கில் சீனாவின் ஜாங் ஷுவை வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
நாளை மறுதினம் மூன்றாவது சுற்று போட்டிகள் நடைபெற உள்ளன.