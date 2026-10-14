வூஹான் ஓபன் டென்னிஸ்: 2வது சுற்றில் சபலென்கா, ஜெசிகா பெகுலா போராடி தோல்வி

வூஹான் ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் இரண்டாவது சுற்றில் பெலாரசின் அரினா சபலென்கா, அமெரிக்காவின் ஜெசிகா பெகுலா ஆகியோர் அதிர்ச்சி தோல்வி அடைந்தனர்.
வூஹான் ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் சீனாவில் நடந்து வருகிறது.
இதில் பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் 2வது சுற்றுக்கு முன்னணி வீராங்கனைகளான பெலாரசின் அரினா சபலென்கா, அமெரிக்காவின் ஜெசிகா பெகுலா ஆகியோர் நேரடியாக தகுதி பெற்றனர்.
இன்று நடந்த 2வது சுற்றில் அரினா சபலென்கா, அமெரிக்காவின் ஆன் லீ உடன் மோதினார்.
இதில் சிறப்பாக ஆடிய சபலென்கா முதல் செட்டை 6-3 என எளிதில் வென்றார். இதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் அதிரடியாக ஆடிய ஆன் லீ 2வது செட்டை 6-4 என கைப்பற்றினார்.
வெற்றியாளரை நிர்ணயிக்கும் 3வது செட்டில் சபலென்கா 2-5 என பின்தங்கி இருந்தார். இதில் சுதாரித்துக் கொண்ட அவர் 6-6 என சமனிலைக்கு கொண்டு வந்தார்.
இறுதியில், ஆன் லீ 7-6 (7-5) என வென்று 3வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
இதன்மூலம் முன்ன்ணி வீராங்கனையான சபலென்கா 2வது சுற்றில் தோல்வி அடைந்து தொடரில் இருந்து வெளியேறினார்.
மற்றொரு போட்டியில் அமெரிக்காவின் ஜெசிகா பெகுலா 6-2, 6-7 (7-9), 3-6 என்ற செட் கணக்கில் லாட்வியாவின் ஜெலினோ ஆஸ்டோபென்கோவிடம் அதிர்ச்சி தோல்வி அடைந்து தொடரில் இருந்து வெளியேறினார்.