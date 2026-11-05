பெண்கள் டென்னிஸ் இறுதிப்போட்டி தொடர்: ஒரே குழுவில் ரிபாகினா, கோகோ காப்

அமெரிக்காவில் நடைபெறும் பெண்கள் டென்னிஸ் இறுதிப்போட்டி தொடரின் ஒரே குழுவில் எலினா ரிபாகினா, அமெரிக்காவின் கோகோ காப் ஆகியோர் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
நவம்பர் 8-ல் தொடக்கம்
உலகின் முன்னணி 8 வீராங்கனைகள் பங்கேற்கும் பெண்கள் டென்னிஸ் இறுதிப்போட்டி தொடர் அமெரிக்காவின் கலிபோர்னியா மாகாணத்தில் உள்ள இந்தியன் வெல்ஸ் டென்னிஸ் கார்டனில் நவம்பர் 8 முதல் 15-ம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது.
முதல் குழுவில் நடப்பு சாம்பியனான ரிபாகினா, அமெரிக்காவின் கோகோ காப், சக அமெரிக்க வீராங்கனை ஜெசிகா பெகுலா, விம்பிள்டன் சாம்பியனான லிண்டா நோஸ்கோவா ஆகியோர் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
நடப்பு சாம்பியனான ரிபாகினா தனது பட்டத்தைத் தக்கவைக்க போராட உள்ளார். கோகோ காப் 2024-ம் ஆண்டு இந்தப் போட்டியில் சாம்பியன் பட்டம் வென்றவர். லிண்டா நோஸ்கோவா முதல்முறையாக இந்த தொடரில் பங்கேற்க உள்ளார்.
இரண்டாவது குழுவில் அரினா சபலென்கா, மிர்ரா ஆண்ட்ரீவா, உக்ரைனின் எலினா ஸ்விடோலினா, செக் குடியரசின் கரோலினா முசோவா ஆகியோர் இடம் பெற்றுள்ளனர். இதில் 19 வயதான ஆண்ட்ரீவா முதல்முறையாக இந்த தொடரில் விளையாட உள்ளார்.
ரவுண்ட் ராபின் முறையில் போட்டிகள் நடைபெறும். ஒவ்வொரு வீராங்கனையும் தனது குழுவில் உள்ள மற்ற 3 வீராங்கனைகளுடன் மோதுவார். ஒவ்வொரு குழுவிலும் முதல் 2 இடங்களைப் பிடிக்கும் வீராங்கனைகள் அரையிறுதிக்கு முன்னேறுவார்கள்.