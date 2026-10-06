டென்னிஸ்

சீனா ஓபன் டென்னிஸ்: 4வது சுற்றில் நவோமி ஒசாகா அதிர்ச்சி தோல்வி

சீனா ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் பீஜிங்கில் நடைபெற்று வருகிறது.
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சீனா ஓபன் டென்னிஸ் தொடரில் ஜப்பானின் நவோமி ஒசாகா 4வது சுற்றில் அதிர்ச்சி தோல்வி அடைந்தார்.

சீனா ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் சீன தலைநகர் பீஜிங்கில் நடைபெற்றது.

இந்நிலையில், பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு 4-வது சுற்றில் ஜப்பானின் நவோமி ஒசாகா, செக் குடியரசின் கரோலினா முசோவா உடன் மோதினார்.

இதில் சிறப்பாக ஆடிய முசோவா முதல் செட்டை 7-5 என வென்றார். இதற்கு பதிலடியாக நவோமி ஒசாகா 2வது செட்டை 6-1 என கைப்பற்றினார்.

வெற்றியாளரை நிர்ணயிக்கும் 3வது செட்டில் சிறப்பாக ஆடிய முசோவா 7-6 (9-7) என்ற செட் கணக்கில் வென்று காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

இதன்மூலம் முன்னணி வீராங்கனையான நவோமி ஒசாகா தோல்வி அடைந்து தொடரில் இருந்து வெளியேறினார்.

மற்றொரு போட்டியில் ரஷியாவின் மிர்ரா ஆண்ட்ரீவா 6-2, 6-2 என்ற செட் கணக்கில் உக்ரைனின் டாரியா ஸ்நைகரை வீழ்த்தி காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

நாளை மறுதினம் காலிறுதி சுற்று போட்டிகள் நடைபெற உள்ளன.

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