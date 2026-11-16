டென்னிஸ்

பெண்கள் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப்: கோப்பை வென்றார் மிர்ரா ஆண்ட்ரீவா

முன்னணி வீராங்கனையான உக்ரைனின் ஸ்விடோலினா அதிர்ச்சி தோல்வி அடைந்தார்.
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பெண்கள் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் இறுதிப்போட்டியில் ரஷியாவின் மிர்ரா ஆண்ட்ரீவா வெற்றி பெற்று சாம்பியன் பட்டத்தைக் கைப்பற்றினார்.

உலகின் டாப்-8 முன்னணி வீராங்கனைகள் பங்கேற்கும் டபிள்யூ.டி.ஏ. இறுதிச்சுற்று டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி அமெரிக்காவில் உள்ள இண்டியன்வெல்ஸ் நகரில் நடந்தது.

இறுதிப்போட்டி

இன்று அதிகாலை நடந்த ஆட்டத்தில் ரஷியாவின் மிர்ரா ஆண்ட்ரீவா, உக்ரைனின் எலினா ஸ்விடோலினா உடன் மோதினார்.

கோப்பை வென்ற ஆண்ட்ரீவா

இதில் அதிரடியாக ஆடிய ஆண்ட்ரீவா 7-5, 6-3 என்ற நேர் செட்களில் எளிதில் வென்று சாம்பியன் பட்டத்தைக் கைப்பற்றினார்.

முன்னணி வீராங்கனையான உக்ரைனின் ஸ்விடோலினா அதிர்ச்சி தோல்வி அடைந்தார்.

WTA Finals
பெண்கள் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப்
Mirra Andreeva
மிர்ரா ஆண்ட்ரீவா
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