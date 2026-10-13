பெண்கள் டென்னிஸ் தரவரிசை: 2 இடம் முன்னேறிய ரஷிய வீராங்கனை

பெண்கள் டென்னிஸ் தரவரிசையில் ரஷிய வீராங்கனை மிர்ரா ஆண்ட்ரீவா 2 இடங்கள் முன்னேறி 3வது இடம் பிடித்துள்ளார்.
சமீபத்தில் நடைபெற்ற சீனா ஓபன் டென்னிஸ் தொடரில் பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் சீனாவின் குயின்வென் ஜெங் ரஷியாவின் மிர்ரா ஆண்ட்ரீவாவை சாம்பியன் பட்டம் வென்று அசத்தினார்.
இந்நிலையில், பெண்கள் தரவரிசையில் ரஷிய வீராங்கனையான மிர்ரா ஆண்ட்ரீவா 2 இடங்கள் முன்னேறி 3-வது இடம் பிடித்துள்ளார்.
முதல் இடத்தில் எலினா ரிபாகினாவும், 2வது இடத்தில் அரினா சபலென்காவும் நீடிக்கின்றனர்.
அமெரிக்காவின் ஜெசிகா பெகுலா மற்றும் கோகோ காப் ஆகியோர் 4, 5-வது இடம் பிடித்துள்ளனர்.