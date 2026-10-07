டென்னிஸ்

சீனா ஓபன் டென்னிஸ்: காலிறுதிக்கு முன்னேறிய ஆண்ட்ரீவா, ஸ்வியாடெக்

சீனா ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் பீஜிங்கில் நடைபெற்று வருகிறது.
mirra andreeva, iga swiatek
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சீனா ஓபன் டென்னிஸ் தொடரில் ரஷியாவின் மிர்ரா ஆண்ட்ரீவா, போலந்தின் இகா ஸ்வியாடெக் ஆகியோர் காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினர்.

சீனா ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் சீன தலைநகர் பீஜிங்கில் நடைபெற்றது.

இந்நிலையில், பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு 4-வது சுற்றில் ரஷியாவின் மிர்ரா ஆண்ட்ரீவா, உக்ரைனின் டாரியா ஸ்நைகர் உடன் மோதினார்.

இதில் சிறப்பாக ஆடிய ஆண்ட்ரீவா 6-2, 6-2 என்ற செட் கணக்கில் எளிதில் வென்று காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

மற்றொரு போட்டியில் போலந்தின் இகா ஸ்வியாடெக் 6-1, 6-3 என்ற செட் கணக்கில் அமெரிக்காவின் இவா ஜோவிக்கை வீழ்த்தி காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

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இகா ஸ்வியாடெக்
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