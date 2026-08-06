டென்னிஸ்

கனடா ஓபன் டென்னிஸ்: 2வது சுற்றில் மெத்வதேவ், ஸ்வரேவ் அதிர்ச்சி தோல்வி

கனடா ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் டொரண்டோவில் நடந்து வருகிறது.
medvedev, zverev
Published on

முன்னணி வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்றுள்ள கனடா ஓபன் சர்வதேச டென்னிஸ் போட்டி அங்குள்ள டொரண்டோ நகரில் நடைபெற்று வருகிறது.

ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் முன்னணி வீரர்கள் நேரடியாக 2வது சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றனர்.

இன்று நடந்த 2வது சுற்று போட்டியில் நம்பர் 6 வீரரான ரஷியாவின் டேனில் மெத்வதேவ், நெதர்லாந்தின் பொடிக் வான் டே உடன் மோதினார்.

இதில் சிறப்பாக ஆடிய நெதர்லாந்து வீரர் 6-3, 7-6 (7-5) என்ற செட் கணக்கில் வென்று மூன்றாவது சுற்றுக்கு முன்னேறினார். இதன்மூலம் மெத்வதேவ் அதிர்ச்சி தோல்வி அடைந்து தொடரில் இருந்து வெளியேறினார்.

இதேபோல், ஜெர்மனியின் அலெக்சாண்டர் ஸ்வரேவ், நெதர்லாந்தின் டேலன் கிரீக்ஸ்பூர் உடன் மோதினார்.

இதில் அதிரடியாக ஆடிய கிரீக்ஸ்பூர் 7-6 (7-3), 6-2, 6-4 என்ற செட் கணக்கில் வென்று அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார். இதன்மூலம் ஸ்வரேவ் அதிர்ச்சி தோல்வி அடைந்து தொடரில் இருந்து வெளியேறினார்.

டேனில் மெத்வதேவ்
Alexandar Zverev
அலெக்சாண்டர் ஸ்வரேவ்
Daniil Medvedev
Canada Open Tennis
கனடா ஓபன் டென்னிஸ்
Calendar Epaper
X

Maalai Malar
www.maalaimalar.com