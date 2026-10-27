டென்னிஸ்

அல்மாட்டி ஓபன் டென்னிசில் சாம்பியன்: டாப் 5 பட்டியலில் இடம்பிடித்த மெத்வதேவ்

அல்மாட்டி ஓபன் டென்னிஸ் தொடரில் ரஷியாவின் மெத்வதேவ் சாம்பியன் பட்டம் வென்றார்.
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அல்மாட்டி ஓபன் டென்னிஸ் தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வென்றதன் மூலம் டேனில் மெத்வதேவ், ஏடிபி தரவரிசையில் ஒரு இடம் முன்னேறி டாப் 5 பட்டியலுக்குள் நுழைந்தார்.

கஜகஸ்தான் நாட்டின் அல்மாட்டி நகரில் அல்மாட்டி ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் நடந்தது.

நேற்று முன்தினம் நடந்த ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் இறுதிப்போட்டியில் ரஷியாவின் டேனில் மெத்வதேவ், ஜார்ஜியாவின் நிகோலஸ் பசிலாஷ்விலி உடன் மோதினார்.

இதில் அதிரடியாக ஆடிய மெத்வதேவ் 6-7 (6-8), 6-1, 6-3 என்ற செட் கணக்கில் வென்று சாம்பியன் பட்டம் வென்று அசத்தினார்.

இந்நிலையில், சமீபத்தில் வெளியான ஏடிபி தரவரிசையில் ரஷியாவின் டேனில் மெத்வதேவ், ஒரு இடம் முன்னேறி 5வது இடத்துக்கு முன்னேறியுள்ளார். இதன்மூலம் டாப் 5 பட்டியலில் மெத்வதேவ் மீண்டும் இடம்பெற்றுள்ளார்.

டேனில் மெத்வதேவ்
Daniil Medvedev
ATP Ranking
ஏடிபி தரவரிசை
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Maalai Malar
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