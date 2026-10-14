டென்னிஸ்

ஷாங்காய் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ்: காலிறுதிக்கு முன்னேறினார் மெத்வதேவ்

ஷாங்காய் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ் தொடர் சீனாவில் நடந்து வருகிறது.
medvedev
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ஷாங்காய் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ் தொடரில் ரஷியாவின் டேனில் மெத்வதேவ் காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

ஷாங்காய் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ் தொடர் சீனாவில் நடைபெற்றது.

இதில் ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் இன்று நடந்த 4-வது சுற்றில் ரஷியாவின் டேனில் மெத்வதேவ், கிரீஸ் வீரரான ஸ்டெபனோஸ் சிட்சிபாஸ் உடன் மோதினார்.

இதில் சிறப்பாக ஆடிய மெத்வதேவ் 6-4, 7-5 என்ற செட் கணக்கில் வென்று காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

மற்ற போட்டிகளில் ஜெர்மனியின் அலெக்சாண்டர் ஸ்வரேவ், ஆஸ்திரேலியாவின் அலெக்ஸ் டி மினார், ஸ்பெயினின் ரபேல் ஜோடார், நார்வேயின் கேஸ்பர் ரூட் உள்ளிட்டோர் வென்று காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினர்.

டேனில் மெத்வதேவ்
Danill Medvedev
Shanghai Masters Tennis
ஷாங்காய் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ்
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Maalai Malar
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