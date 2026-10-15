டென்னிஸ்

வூஹான் ஓபன் டென்னிஸ்: காலிறுதிக்கு முன்னேறிய மரியா சக்காரி, ஸ்விடோலினா

வூஹான் ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் சீனாவில் நடந்து வருகிறது.
maria sakkari
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வூஹான் ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் காலிறுதி சுற்றுக்கு கிரீசின் மரியா சக்காரி, உக்ரைனின் எலினா ஸ்விடோலினா ஆகியோர் முன்னேறினர்.

வூஹான் ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் சீனாவில் நடந்து வருகிறது.

இதில் பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் 3-வது சுற்றில் உக்ரைனின் எலினா ஸ்விடோலினா, சீனாவின் குவோ ஹன்யூ உடன் மோதினார்.

இதில் சிறப்பாக ஆடிய ஸ்விடோலினா 6-1, 6-4 என்ற செட் கணக்கில் வென்று காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

மற்றொரு போட்டியில் கிரீசின் மரியா சக்காரி 6-1, 6-4 என்ற செட் கணக்கில் ஸ்லோவோகியாவின் மியா போஹன்கோவாவை வீழ்த்தி காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

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