வூஹான் ஓபன் டென்னிஸ்: காலிறுதிக்கு முன்னேறிய மரியா சக்காரி, ஸ்விடோலினா

வூஹான் ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் காலிறுதி சுற்றுக்கு கிரீசின் மரியா சக்காரி, உக்ரைனின் எலினா ஸ்விடோலினா ஆகியோர் முன்னேறினர்.
வூஹான் ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் சீனாவில் நடந்து வருகிறது.
இதில் பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் 3-வது சுற்றில் உக்ரைனின் எலினா ஸ்விடோலினா, சீனாவின் குவோ ஹன்யூ உடன் மோதினார்.
இதில் சிறப்பாக ஆடிய ஸ்விடோலினா 6-1, 6-4 என்ற செட் கணக்கில் வென்று காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
மற்றொரு போட்டியில் கிரீசின் மரியா சக்காரி 6-1, 6-4 என்ற செட் கணக்கில் ஸ்லோவோகியாவின் மியா போஹன்கோவாவை வீழ்த்தி காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.