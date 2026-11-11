டென்னிஸ்

பெண்கள் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப்: கோகோ காப்பை வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு முன்னேறிய நோஸ்கோவா

முன்னணி வீராங்கனையான அமெரிக்காவின் கோகோ காப் அதிர்ச்சி தோல்வி அடைந்தார்.
linda noskova
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பெண்கள் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் 2வது சுற்றில் அமெரிக்காவின் கோகோ காப்பை வீழ்த்தி, செக் குடியரசின் லிண்டா நோஸ்கோவா வெற்றி பெற்றார்.

'டாப்-8' வீராங்கனைகள் பங்கேற்கும் பெண்கள் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி அமெரிக்காவில் நடந்து வருகிறது.

கிராண்ட்ஸ்லாமுக்கு அடுத்தபடியாக கவுரமிக்க போட்டியான இதில் ஒற்றையர் பிரிவில் கலந்து கொள்ளும் 8 வீராங்கனைகள் இரு பிரிவாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இந்நிலையில், இன்று நடந்த 2வது சுற்றில் அமெரிக்காவின் கோகோ காப், சக நாட்டு வீராங்கனையான செக் குடியரசின் லிண்டா நோஸ்கோவா உடன் மோதினார்.

இதில் அதிரடியாக ஆடிய லிண்டா நோஸ்கோவா 6-3, 6-3 என்ற செட் கணக்கில் வென்று அரையிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

இதன்மூலம் முன்னணி வீராங்கனையான கோகோ காப் அதிர்ச்சி தோல்வி அடைந்தார்.

WTA Finals
பெண்கள் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப்
linda noskova
லிண்டா நோஸ்கோவா
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