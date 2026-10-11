டென்னிஸ்

ஷாங்காய் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ்: 4வது சுற்றுக்கு முன்னேறிய கரண் கச்சனாவ், அலெக்ஸ் டி மினார்

ஷாங்காய் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ் தொடர் சீனாவில் நடைபெறுகிறது.
alex de minaur
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ஷாங்காய் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ் தொடரில் ரஷியாவின் கரண் கச்சனாவ், ஆஸ்திரேலியாவின் அலெக்ஸ் டி மினார் ஆகியோர் 4-வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

ஷாங்காய் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ் தொடர் சீனாவில் நடைபெறுகிறது.

இதில் ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு 3வது சுற்றில் ரஷியாவின் கரண் கச்சனாவ், பிரான்சின் அட்ரியன் மனரினோ உடன் மோதினார்.

இதில் சிறப்பாக ஆடிய கச்சனாவ் 6-2, 6-4 என்ற செட் கணக்கில் வென்று 4-வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

மற்றொரு போட்டியில் ஆஸ்திரேலியாவின் அலெக்ஸ் டி மினார் 7-6 (8-6), 6-4 என்ற செட் கணக்கில் ஜப்பானின் ரெய் செகமாடோவை வீழ்த்தி நான்காவது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

அலெக்ஸ் டி மினார்
Alex de Minaur
Shanghai Masters open
ஷாங்காய் மாஸ்டர்ஸ் ஓபன்
karan khachanov
கரண் கச்சனாவ்
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Maalai Malar
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