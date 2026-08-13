டென்னிஸ்

கனடா ஓபன் டென்னிஸ்: இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறிய ஸ்வியாடெக், ரிபாகினா

கனடா ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் டொரண்டோவில் நடந்து வருகிறது.
rybakina, iga swiatek
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முன்னணி வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்றுள்ள கனடா ஓபன் சர்வதேச டென்னிஸ் போட்டி அங்குள்ள டொரண்டோ நகரில் நடைபெற்று வருகிறது. மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில் இன்று அரையிறுதி ஆட்டங்கள் நடைபெற்றன.

இன்று நடந்த முதல் அரையிறுதி சுற்று போட்டியில் நம்பர் 4 வீராங்கனையும், அமெரிக்காவைச் சேர்ந்தவருமான கோகோ காப், கஜகஸ்தானின் எலினா ரிபாகினா உடன் மோதினார்.

இதில் சிறப்பாக ஆடிய கோகோ காப் முதல் செட்டை 7-5 என வென்றார். இதில் சுதாரித்துக் கொண்ட ரிபாகினா அதிரடியாக ஆடி அடுத்த இரு செட்களை 6-2, 6-2 என கைப்பற்றி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறினார்.

மற்றொரு அரையிறுதியில் போலந்தின் இகா ஸ்வியாடெக், உக்ரைனின் எலினா ஸ்விடோலினா உடன் மோதினார்.

இதில் சிறப்பாக ஆடிய ஸ்வியாடெக் 6-3, 1-6, 6-3 என வென்று இறுதிச்சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

இதேபோல், நாளை நடைபெற உள்ள இறுதிச்சுற்றில் போலந்தின் இகா ஸ்வியாடெக், கஜகஸ்தானின் எலினா ரிபாகினா உடன் மோதுகிறார்.

எலினா ரிபாகினா
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