டென்னிஸ்

சின்சினாட்டி ஓபன் டென்னிஸ்: 4வது சுற்றுக்கு முன்னேறிய ஸ்வியாடெக், ஜெசிகா பெகுலா

சின்சினாட்டி ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் அமெரிக்காவில் நடந்து வருகிறது.
iga swiatek, jessica pegula
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சின்சினாட்டி ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் அமெரிக்காவின் சின்சினாட்டி நகரில் நடந்து வருகிறது. இத்தொடர் வரும் 23-ம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது. தற்போது 3-வது சுற்று போட்டிகள் நடந்து வருகிறது.

இந்நிலையில், பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் அமெரிக்காவின் ஜெசிகா பெகுலா, சக நாட்டு வீராங்கனையான எம்மா நவரோவா உடன் மோதினார்.

இதில் சிறப்பாக ஆடிய ஜெசிகா பெகுலா 7-5, 6-2 என வென்று நான்காவது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

மற்றொரு போட்டியில் போலந்து வீராங்கனையான இகா ஸ்வியாடெக் 4-6, 6-1, 6-1 என்ற செட் கணக்கில் கிரீஸ் வீராங்கனையான மரியா சக்காரியை வீழ்த்தி 4-வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

நாளை நடைபெறவுள்ள 4-வது சுற்றில் ஜெசிகா பெகுலா, ரோமானியாவின் சொரானா சிர்ஸ்டி உடனும், இகா ஸ்வியாடெக் பிரான்சின் டயானே பாரி உடனும் மோதுகின்றனர்.

Jessica Pegula
ஜெசிகா பெகுலா
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இகா ஸ்வியாடெக்
Cincinnati Open Tennis
சின்சினாட்டி ஓபன் டென்னிஸ்
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