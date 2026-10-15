டென்னிஸ்

வூஹான் ஓபன் டென்னிஸ்: இகா ஸ்வியாடெக் காலிறுதிக்கு முன்னேற்றம்

வூஹான் ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் சீனாவில் நடந்து வருகிறது.
iga swiatek
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வூஹான் ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் காலிறுதி சுற்றுக்கு போலந்தின் இகா ஸ்வியாடெக் முன்னேறினார்.

வூஹான் ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் சீனாவில் நடந்து வருகிறது.

இதில் பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் 4-வது சுற்றில் முன்னணி வீராங்கனையான போலந்தின் இகா ஸ்வியாடெக், அமெரிக்காவின் ஆஷ்லின் குருகர் உடன் மோதினார்.

இதில் சிறப்பாக ஆடிய ஸ்வியாடெக் 6-1, 6-4 என்ற செட் கணக்கில் எளிதில் வென்று காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

மற்ற போட்டிகளில் மரியா சக்காரி, எலினா ஸ்விடோலினா, போலந்தின் மஜா சாவ்லின்ஸ்கா, பிரிட்டனின் சோனே கர்தால் ஆகியோரும் காலிறுதிக்கு முன்னேறினர்.

Iga Swiatek
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வூஹான் ஓபன் டென்னிஸ்
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