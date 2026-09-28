செங்டு ஓபன் டென்னிஸ்: இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறிய போலந்து வீரர்

சீனாவில் நடந்து வரும் செங்டு ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் இறுதிப்போட்டிக்கு போலந்தின் ஹர்காக்ஸ் முன்னேறினார்.
செங்டு ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் சீனாவில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் முன்னணி வீரர்கள் பங்கேற்று விளையாடி வருகின்றனர்.
ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதி சுற்றில் கனடாவின் டெவிஸ் ஷபவலோவ், போலந்தின் ஹுயூபர்ட் ஹர்காக்ஸ் உடன் மோதினார்.
இதில் சிறப்பாக ஆடிய ஹர்காக்ஸ் 6-7 (8-10), 6-3, 6-3 என்ற செட் கணக்கில் வென்று இறுதிச்சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
மற்றொரு அரையிறுதியில் ஸ்பெயினின் அலெஜாண்ட்ரோ டேவிடோவிச் 4-6, 6-4, 6-3 என்ற செட் கணக்கில் ஜார்ஜியாவின் நிகோலஸ் பசிலாஷ்விலியை வீழ்த்தி இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறினார்.
நாளை நடைபெற உள்ள இறுதிப்போட்டியில் ஹர்காக்ஸ், டேவிடோவிச் உடன் மோதுகிறார்.