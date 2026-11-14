டென்னிஸ்

பெண்கள் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப்: சபலென்காவை வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு முன்னேறினார் ஸ்விடோலினா

முன்னணி வீராங்கனையான பெலாரசின் அரினா சபலென்கா அதிர்ச்சி தோல்வி அடைந்தார்.
elina svitolina
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பெண்கள் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் அரையிறுதி சுற்றுக்கு உக்ரைனின் எலினா ஸிடோலினா முன்னேறினார்.

உலகின் டாப்-8 முன்னணி வீராங்கனைகள் பங்கேற்கும் டபிள்யூ.டி.ஏ. இறுதிச்சுற்று டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி அமெரிக்காவில் உள்ள இண்டியன்வெல்ஸ் நகரில் நடந்து வருகிறது.

எலினா ஸ்விடோலினா வெற்றி

இன்று நடந்த ஆட்டத்தில் உலக தரவரிசையில் 2-வது இடத்தில் இருக்கும் பெலாரசின் அரினா சபலென்கா, உக்ரைனி எலினா ஸ்விடோலினா உடன் மோதினார்.

இதில் அதிரடியாக ஆடிய ஸ்விடோலினா 6-3 என வென்றார். இதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் ஆடிய சபலென்கா 2வது செட்டை 6-3 என கைப்பற்றினார்.

வெற்றியாளரை நிர்ணயிக்கும் 3வது செட்டில் அதிரடியாக ஆடிய ஸ்விடோலினா 6-1 என எளிதில் வென்று அரையிறுதிக்கு முன்னேறினார்.

சபலென்கா வெளியேற்றம்

இதன் மூலம் முன்னணி வீராங்கனையான அரினா சபலென்கா இந்தத் தொடரில் இருந்து வெளியேறினார்.

மற்றொரு ஆட்டத்தில் ரஷியாவின் மிர்ரா ஆண்ட்ரீவா 6-2, 6-1 என்ற செட் கணக்கில் ரஷியாவின் டயானா ஷ்னைடரை தோற்கடித்தார்.

நாளை நடைபெறும் அரையிறுதியில் ரஷியாவின் மிர்ரா ஆண்ட்ரீவா, அமெரிக்காவின் ஜெசிகாபெகுலாவை எதிர்கொள்கிறார்.

மற்றொரு அரையிறுதியில் விம்பிள்டன் சாம்பியனான செக் குடியரசின் லிண்டா நோஸ்கோவா உக்ரைனின் எலினா சுவிடோலினாவை சந்திக்கிறார்.

WTA Finals
பெண்கள் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப்
Aryna Sabalenka
அரினா சபலென்கா
Elina Svitolina
எலினா ஸ்விடோலினா
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