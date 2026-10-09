டென்னிஸ்

ஷாங்காய் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ்: ஜோகோவிச்சுக்கு அதிர்ச்சி அளித்த போலந்து வீரர்

ஷாங்காய் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ் தொடர் சீனாவில் நடைபெற்றது.
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ஷாங்காய் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ் தொடரின் செர்பியாவின் நோவக் ஜோகோவிச் 2வது சுற்றில் அதிர்ச்சி தோல்வி அடைந்தார்.

ஷாங்காய் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ் தொடர் சீனாவில் நடைபெற்றது.

இதில் ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் செர்பியாவின் நோவக் ஜோகோவிச் நேரடியாக தகுதிபெற்றார்.

இன்று நடந்த 2-வது சுற்றில் செர்பியாவின் நோவக் ஜோகோவிச், போலந்தின் ஹுயூபர்ட் ஹர்காக்ஸ் உடன் மோதினார்.

இதில் சிறப்பாக ஆடிய போலந்து வீரர் 6-4, 6-3 என்ற செட் கணக்கில் வென்று 3வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

இதன்மூலம் முன்னணி வீரரான ஜோகோவிச் 2வது சுற்றில் அதிர்ச்சி தோல்வி அடைந்தார்.

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