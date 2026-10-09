ஷாங்காய் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ்: ஜோகோவிச்சுக்கு அதிர்ச்சி அளித்த போலந்து வீரர்

ஷாங்காய் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ் தொடரின் செர்பியாவின் நோவக் ஜோகோவிச் 2வது சுற்றில் அதிர்ச்சி தோல்வி அடைந்தார்.
ஷாங்காய் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ் தொடர் சீனாவில் நடைபெற்றது.
இதில் ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் செர்பியாவின் நோவக் ஜோகோவிச் நேரடியாக தகுதிபெற்றார்.
இன்று நடந்த 2-வது சுற்றில் செர்பியாவின் நோவக் ஜோகோவிச், போலந்தின் ஹுயூபர்ட் ஹர்காக்ஸ் உடன் மோதினார்.
இதில் சிறப்பாக ஆடிய போலந்து வீரர் 6-4, 6-3 என்ற செட் கணக்கில் வென்று 3வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
இதன்மூலம் முன்னணி வீரரான ஜோகோவிச் 2வது சுற்றில் அதிர்ச்சி தோல்வி அடைந்தார்.