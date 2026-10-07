டென்னிஸ்

சீனா ஓபன் டென்னிஸ்: 4வது சுற்றில் கோகோ காப் அதிர்ச்சி தோல்வி

சீனா ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் பீஜிங்கில் நடைபெற்று வருகிறது.
coco gauff
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சீனா ஓபன் டென்னிஸ் தொடரில் அமெரிக்காவின் கோகோ காப் அதிர்ச்சி தோல்வி அடைந்து தொடரில் இருந்து வெளியேறினார்.

சீனா ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் சீன தலைநகர் பீஜிங்கில் நடைபெற்றது.

இந்நிலையில், பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு 4-வது சுற்றில் அமெரிக்காவின் கோகோ காப், பெல்ஜியத்தின் எலைஸ் மெர்டன்ஸ் உடன் மோதினார்.

இதில் அதிரடியாக ஆடிய எலைஸ் மெர்டன்ஸ் 6-2, 6-2 என்ற செட் கணக்கில் எளிதில் வென்று காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

இதன்மூலம் முன்னணி வீராங்கனையான அமெரிக்காவின் கோகோ காப் அதிர்ச்சி தோல்வி அடைந்து தொடரில் இருந்து வெளியேறினார்.

கோகோ காப்
China Open Tennis
சீனா ஓபன் டென்னிஸ்
Coco gauff
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