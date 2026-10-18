ஷாங்காய் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ்: இரட்டையரில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற ஆஸ்திரிய ஜோடி

ஷாங்காய் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ் தொடரில் ஆண்கள் இரட்டையரில் ஆஸ்திரிய ஜோடி சாம்பியன் பட்டம் வென்று அசத்தியது.
ஷாங்காய் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ் தொடர் சீனாவில் நடைபெற்று வருகிறது.
இதில் ஆண்கள் இரட்டையர் பிரிவுக்கான இறுதிச்சுற்றில் ஆஸ்திரியாவின் லூகாஸ் மெய்ட்லர்-நீல் ஒபர்லெய்ட்னர் ஜோடி,
போர்ச்சுகலின் பிரான்சிஸ்கோ கேப்ரல் - அமெரிக்காவின் ஜேம்ஸ் டிரேசி ஜோடி உடன் மோதியது.
இதில் அதிரடியாக ஆடிய ஆஸ்திரிய ஜோடி 6-3, 6-4 என எளிதில் வென்று சாம்பியன் பட்டம் வென்று அசத்தியது.
ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவுக்கான இறுதிப்போட்டி இன்று மாலை நடைபெறுகிறது.