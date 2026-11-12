ஆண்கள் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப்: அல்காரசை சமாளிப்பாரா ஸ்வரேவ்?

இத்தாலியில் நடைபெறவுள்ள ஆண்கள் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் தொடரில் ஸ்பெயின் வீரர் அல்காரஸ், ஜெர்மனியின் ஸ்வரேவுக்கு கடும் சவாலாக இருப்பார்.
ஆண்டு இறுதி உலகத் தரவரிசையில் டாப் 8 இடங்களைப் பிடிக்கும் வீரர்கள் மற்றும் ஜோடிகள் பங்கேற்கும் ஆண்கள் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் தொடர் இத்தாலியின் டுரின் நகரில் நடைபெறுகிறது.
இத்தாலியின் டுரின் நகரில் நவம்பர் 15-ம் தேதி தொடங்கி 22-ம் தேதி வரை இனால்பி அரங்கில் நடைபெற உள்ளது.
ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் விளையாட ஸ்பெயின் வீரர் ரபேல் ஜோடார் உள்பட 4 வீரர்கள் முதல் முறையாக தகுதி பெற்றனர்.
ஜெர்மனியின் அலெக்சாண்டர் ஸ்வரேவ் அதிக முக்கிய பட்டங்களை வென்று தரவரிசையில் முதலிடத்தில் உள்ளார்.
இந்நிலையில், ஆண்கள் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் தொடரில் மற்ற வீரர்கள் வீழ்த்தவேண்டிய முதன்மையான வீரராக கார்லோஸ் அல்காரஸ் திகழ்கிறார்.
வலது மணிக்கட்டு காயத்தால் ஆண்டின் நடுவில் நான்கரை மாதங்கள் விளையாட முடியாமல் போனாலும், அல்காரஸ் சமீபகாலமாக மிகச் சிறந்த ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகிறார்.
அலெக்சாண்டர் ஸ்வரேவ் தொடர்ந்து இரு போட்டிகளில் தோல்வியடைந்த நிலையில் இங்கு வருகிறார்.
வியன்னா மற்றும் பாரிஸ் போட்டிகளில் பட்டம் வென்று தொடர்ந்து 10 வெற்றிகளுடன் டூரின் வந்துள்ள அல்காரஸ், கடந்த ஆண்டு இறுதிப்போட்டியில் ஜானிக் சின்னரிடம் தோல்வியடைந்த நிலையில், இம்முறை கோப்பையை வெல்லும் முனைப்புடன் களமிறங்குகிறார்.