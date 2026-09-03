டென்னிஸ்

அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ்: 3வது சுற்றுக்கு முன்னேறினர் அல்காரஸ், சிட்சிபாஸ்

அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் போட்டி நியூயார்க்கில் நடந்து வருகிறது.
alcaraz, tsitsipas
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Summary

அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் தொடரில் அல்காரஸ், சிட்சிபாஸ் ஆகியோர் 3வது சுற்றுக்கு முன்னேறினர்.

கிராண்ட்ஸ்லாம் அந்தஸ்து பெற்ற அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் போட்டி நியூயார்க்கில் நடந்து வருகிறது. இதில் முன்னணி வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்றனர்.

ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் 2வது சுற்று போட்டிகள் நடந்து வருகின்றன.

இன்று நடைபெற்ற போட்டியில் ஸ்பெயினின் கார்லோஸ் அல்காரஸ், போர்ச்சுகலின் ஜெய்மி பரியா உடன் மோதினார்.

இதில் சிறப்பாக ஆடிய அல்காரஸ் 4-6, 6-0, 6-3, 6-2 என்ற செட் கணக்கில் வென்று 3-வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

மற்றொரு போட்டியில் கிரீஸ் வீரர் ஸ்டெபனோஸ் சிட்சிபாஸ், தென் ஆப்பிரிக்காவின் லாய்டு ஹாரிஸ் உடன் மோதினார்.

இதில் சிறப்பாக ஆடிய லாய்டு ஹாரிஸ் முதல் செட்டை 7-6 (7-1) என கைப்பற்றினார்.

இதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக ஆடிய சிட்சிபாஸ் அதிரடியாக ஆடி அடுத்த 3 செட்களை 6-3, 7-6 (7-4), 6-4 என வென்று 3வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

Carlos Alcaraz
கார்லோஸ் அல்காரஸ்
US Open Tennis
அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ்
Stefanos Tsitsipas
ஸ்டெபனோஸ் சிட்சிபாஸ்
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