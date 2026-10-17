விளையாட்டு

டென்மார்க் ஓபன் பேட்மிண்டன்: காலிறுதியில் தன்வி ஷர்மா அதிர்ச்சி தோல்வி

டென்மார்க் ஓபன் பேட்மிண்டன் போட்டி டென்மார்க்கில் நடந்து வருகிறது.
tanvi sharma
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டென்மார்க் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் காலிறுதி சுற்றில் இந்தியாவின் தன்வி ஷர்மா தோல்வி அடைந்தார்.

டென்மார்க் ஓபன் பேட்மிண்டன் போட்டி ஒடென்சே நகரில் இன்று முதல் தொடங்கி வரும் 18-ம் தேதி வரை நடக்கிறது.

நேற்று நடந்த பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் காலிறுதி சுற்றில் இந்தியாவின் தன்வி ஷர்மா, தென் கொரியாவின் ஆன்-சே யங் உடன் மோதினார்.

இதில் சிறப்பாக ஆடிய ஆன்-சே யங் 21-15, 21-13 என்ற செட் கணக்கில் வென்று அரையிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

இதன்மூலம் இந்தியாவின் தன்வி ஷர்மா தோல்வி அடைந்து தொடரில் இருந்து வெளியேறினார்.

ஆண்கள்- பெண்கள் ஒற்றையர், ஆண்கள்- பெண்கள் இரட்டையர், கலப்பு இரட்டையர் என அனைத்துப் பிரிவிலும் பங்கேற்ற இந்திய வீரர், வீராங்கனைகள் ஏமாற்றம் அளித்த்னர்.

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