சீனா மாஸ்டர்ஸ் பேட்மிண்டன்: 2வது சுற்றில் தன்வி ஷர்மா அதிர்ச்சி தோல்வி

சீனா மாஸ்டர்ஸ் பேட்மிண்டன் தொடரின் 2வது சுற்றில் இந்தியாவின் தன்வி ஷர்மா அதிர்ச்சி தோல்வி அடைந்து வெளியேறினார்.
சீனா மாஸ்டர்ஸ் பேட்மிண்டன் தொடர் அங்குள்ள ஷென்சென் நகரில் நடந்து வருகிறது. வரும் 6-ம் தேதியுடன் இந்தத் தொடர் முடிவடைகிறது.
இந்தியாவின் லக்ஷயா சென் முதல் சுற்றில் அதிர்ச்சி தோல்வி அடைந்தார்.
இந்நிலையில், பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் இன்று நடைபெற்ற 2வது சுற்றில் இந்தியாவின் தன்வி ஷர்மா, ஜப்பானின் டொமோகா மியாசகி உடன் மோதினார்.
இதில் சிறப்பாக ஆடிய மியாசகி 21-17 என்ற செட் கணக்கில் வென்றார். இதற்கு பதிலடியாக தன்வி ஷர்மா 2வது செட்டை 21-18 என கைப்பற்றினார்.
வெற்றியாளரை நிர்ணயிக்கும் 3வது செட்டை மியாசகி 21-16 என வென்று காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
இதன்மூலம் இந்தியாவின் தன்வி ஷர்மா அதிர்ச்சி தோல்வி அடைந்து வெளியேறினார். இந்தப் போட்டி 66 நிமிடங்களில் முடிந்தது.
ஏற்கனவே, பெண்கள் ஒற்றையரில் இந்தியாவின் உன்னதி ஹூடா முதல் சுற்றில் அதிர்ச்சி தோல்வி அடைந்து வெளியேறினார்.