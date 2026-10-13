விளையாட்டு

டென்மார்க் ஓபன் பேட்மிண்டன்: 2வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார் தன்வி ஷர்மா

டென்மார்க் ஓபன் பேட்மிண்டன் போட்டி டென்மார்க்கில் நடந்து வருகிறது.
tanvi sharma
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டென்மார்க் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் முதல் சுற்றில் இந்தியாவின் தன்வி ஷர்மா வெற்றி பெற்றார்.

டென்மார்க் ஓபன் பேட்மிண்டன் போட்டி ஒடென்சே நகரில் இன்று முதல் தொடங்கி வரும் 18-ம் தேதி வரை நடக்கிறது.

இன்று நடந்த பெண்கள் ஒற்றையர் முதல் சுற்றில் இந்தியாவின் தன்வி ஷர்மா, ஜப்பானின் நட்சுகி நிடாரியா உடன் மோதினார்.

இதில் சிறப்பாக ஆடிய தன்வி ஷர்மா முதல் செட்டை 21-17 என வென்றார். இதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் ஆடிய ஜப்பான் வீராங்கனை 2வது செட்டை 21-16 என கைப்பற்றினார்.

வெற்றியாளரை நிர்ணயிக்கும் 3வது செட்டை தன்வி ஷர்மா 21-19 என வென்று அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

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தன்வி ஷர்மா
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