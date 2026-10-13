டென்மார்க் ஓபன் பேட்மிண்டன்: 2வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார் தன்வி ஷர்மா

டென்மார்க் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் முதல் சுற்றில் இந்தியாவின் தன்வி ஷர்மா வெற்றி பெற்றார்.
டென்மார்க் ஓபன் பேட்மிண்டன் போட்டி ஒடென்சே நகரில் இன்று முதல் தொடங்கி வரும் 18-ம் தேதி வரை நடக்கிறது.
இன்று நடந்த பெண்கள் ஒற்றையர் முதல் சுற்றில் இந்தியாவின் தன்வி ஷர்மா, ஜப்பானின் நட்சுகி நிடாரியா உடன் மோதினார்.
இதில் சிறப்பாக ஆடிய தன்வி ஷர்மா முதல் செட்டை 21-17 என வென்றார். இதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் ஆடிய ஜப்பான் வீராங்கனை 2வது செட்டை 21-16 என கைப்பற்றினார்.
வெற்றியாளரை நிர்ணயிக்கும் 3வது செட்டை தன்வி ஷர்மா 21-19 என வென்று அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.