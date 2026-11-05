இளையோர் ஒலம்பிக்: மகளிர் ஒற்றையர் பேட்மிண்டனில் வெள்ளி வென்று தன்வி பத்ரி வரலாற்று சாதனை

செனகலின் டாக்கரில் நேற்று (வியாழக்கிழமை) நடைபெற்ற பரபரப்பான இறுதிப் போட்டியில், நடப்பு உலக ஜூனியர் சாம்பியனான ஜாங் யி சின்னிடம் தோல்வியடைந்ததன் மூலம், தன்வி பத்ரி இளையோர் ஒலிம்பிக்கில் வெள்ளி பதக்கம் வென்ற முதல் இந்திய மகளிர் ஒற்றையர் பேட்மிண்டன் வீராங்கனை ஆனார்.
ஒரு பத்திரிகை அறிக்கையின்படி, 15 வயதான அவர், ஆறு மேட்ச் பாயிண்டுகளை காப்பாற்றியும், தனது மூன்று பாயிண்டுகளை தவறவிட்டும், ஒரு மணி நேரம் 22 நிமிடங்கள் நீடித்த இந்த தங்க பதக்க போட்டியில் 15-21, 21-13, 26-24 என்ற செட் கணக்கில் தோல்வியடைந்தார். இந்த போட்டி, நேரலையை பார்த்த அனைவரையும் இருக்கையின் நுனியில் அமர வைத்தது.
தன்விக்கு முன்பு, எச்.எஸ். பிரணாய் (2010) மற்றும் லக்ஷ்யா சென் (2018) ஆகியோர் இளையோர் ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் தனிநபர் வெள்ளி பதக்கங்களை வென்றிருந்தனர். மேலும், சென் எட்டு வெவ்வேறு நாடுகளை சேர்ந்த பேட்மிண்டன் வீரர்களை உள்ளடக்கிய 'டீம் ஆல்ஃபா' அணியுடன் கலப்பு அணி பிரிவில் தங்க பதக்கத்தையும் வென்றிருந்தார்.
டக்கார் இளையோர் ஒலிம்பிக்கில் தன்வியின் கனவு ஓட்டத்தை பாராட்டி, இந்திய பேட்மிண்டன் சங்கத்தின் பொது செயலாளர் கூறுகையில், "இளைஞர் ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் வரலாற்று சிறப்புமிக்க சாதனையை நிகழ்த்தி தன்வி பத்ரி ஒட்டுமொத்த தேசத்தையும் பெருமைப்படுத்தியுள்ளார்.
வெறும் 15 வயதில் வெள்ளி பதக்கம் வென்றது ஒரு அசாதாரணமான சாதனை மற்றும் இந்தியாவிற்கு மிகுந்த பெருமைக்குரிய தருணம் ஆகும்," என்றார்.
தொடர்ந்து அவர் வெளியிட்ட அறிக்கையில், "போட்டி முழுவதும் அவர் வெளிப்படுத்திய போராட்ட குணம், நிதானம் மற்றும் செயல்பாடுகள், நமது இளம் விளையாட்டுத் தலைமுறையின் மகத்தான ஆற்றலை பிரதிபலிக்கின்றன.
இந்த சாதனை இந்திய விளையாட்டுக்கு ஒரு குறிப்பிடத்தக்க மைல்கல் மற்றும் உலக அரங்கில் நமது விளையாட்டு வீரர்களின் வளர்ந்து வரும் பங்களிப்பிற்கு ஒரு சான்றாகும்.
இந்திய பேட்மிண்டன் சங்கம் மற்றும் அதன் உறுப்பு நாடுகளின் சார்பாக, தன்விக்கும் அவரது பயணத்திற்கு ஆதரவளித்த அனைவருக்கும் எனது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்," என்று கூறியதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.