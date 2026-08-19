உலக சாம்பியன்ஷிப் பேட்மிண்டன்: சாத்விக்-சிராக் ஜோடி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறியது

உலக சாம்பியன்ஷிப் பேட்மிண்டன் தொடர் டெல்லி இந்திரா காந்தி உள்ளரங்கில் நடந்து வருகிறது. இந்தத் தொடரில் உலகின் முன்னணி வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்கின்றனர்.
இதில் ஆண்கள் இரட்டையர் பிரிவில் இந்தியாவின் சாத்விக் - சிராக் ஜோடி, ஸ்காட்லாந்தின் அலெக்சாண்டர் டன் - ஆடம் பிரிங்கிள் ஜோடி உடன் மோத இருந்தது.
ஆனால் காயம் காரணமாக ஸ்காட்லாந்து ஜோடி போட்டியில் இருந்து விலகியது. இதையடுத்து, இந்திய ஜோடி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறியது.
ஏற்கனவே, கலப்பு இரட்டையரில் இந்திய ஜோடி காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளது.