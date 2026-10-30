ஹைலோ ஓபன்: அரையிறுதிக்கு எளிதாக முன்னேறிய பி.வி. சிந்து

இரட்டை ஒலிம்பிக் பதக்கம் வென்ற பி.வி. சிந்து, இன்று (வெள்ளி கிழமை) நடைபெற்ற ஹைலோ ஓபன் சூப்பர் 500 பேட்மிண்டன் போட்டியின் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில் ஜெர்மனியின் அமாலி ஷுல்ஸை அபாரமாக வீழ்த்தி, தனது சிறப்பான ஆட்டத்தை தொடர்ந்தார்.
கடுமையாக போராடி மூன்று கேம்கள் கொண்ட ஆட்டத்தில் ஆறாம் நிலை வீராங்கனையான உன்னதி ஹூடாவை வீழ்த்திய சக நாட்டு வீராங்கனை அன்மோல் கர்பை, சிந்து அடுத்ததாக அரையிறுதியில் எதிர்கொள்வார்.
இந்த அரையிறுதி போட்டி, மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில் ஒரு இந்திய இறுதி போட்டியாளரை உறுதி செய்யும். சிந்து மற்றும் அன்மோல் இருவரும் இறுதி சுற்றில் இடம்பிடிக்கும் நோக்கத்தில் உள்ளனர்.
சமீபத்தில் நடந்த பிரெஞ்சு ஓபன் போட்டியில் இரண்டாம் இடத்தை பிடித்த முன்னாள் உலக சாம்பியனான சிந்து, ஷுல்ஸை 21-12, 21-10 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தி, அரையிறுதிக்கு தகுதிபெற வெறும் 27 நிமிடங்கள் மட்டுமே எடுத்துக்கொண்டார்.
போட்டி முழுவதும் சிந்து ஆதிக்கம் செலுத்தி, விளையாடப்பட்ட 64 புள்ளிகளில் 42 புள்ளிகளை வென்றார். மேலும், ஒரு கட்டத்தில் அவர் தொடர்ச்சியாக ஆறு புள்ளிகளை வென்றார். இது, அவரது எதிராளி அதிகபட்சமாக வென்ற மூன்று புள்ளிகளை விட இருமடங்கு அதிகமாகும்.
இந்திய வீராங்கனை முதல் ஆட்டத்தில் வலுவான தொடக்கத்தை அளித்து, தனது முன்னிலையை தக்கவைத்துக்கொண்டு 21-12 என்ற கணக்கில் ஆட்டத்தை கைப்பற்றினார்.
இரண்டாவது ஆட்டத்திலும் அதே பாணியில் தொடர்ந்த அவர், ஷுல்ஸுக்கு பதிலடி கொடுக்க சிறிதும் இடமளிக்காமல், இறுதியில் 21-10 என்ற கணக்கில் போட்டியை முடித்தார். ஒரு மணி நேரம் எட்டு நிமிடங்கள் நீடித்த போட்டியில் அன்மோல் 21-17, 18-21, 21-16 என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்றார்.