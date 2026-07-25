காமன்வெல்த் போட்டியில் வெண்கலம்- இந்திய வீரர் ஜண்டுகுமாருக்கு பிரதமர் மோடி வாழ்த்து

காமன்வெல்த் போட்டியில் வெண்கலப் பதக்கம் வென்ற இந்திய வீரர் ஜண்டுகுமாருக்கு பிரதமர் மோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.
போலியோ, வறுமை மற்றும் பல வருடங்களாக செய்த பல்வகை வேலைகள் நிறைந்த குழந்தை பருவத்தை கடந்து, இந்தியாவின் ஜண்டு குமார், காமன்வெல்த் விளையாட்டு போட்டிகளில் ஆடவர் ஹெவிவெயிட் பாரா பவர்லிஃப்டிங் பிரிவில் வெண்கல பதக்கத்தை வென்று அசத்தினார். இதன் மூலம் அவர் காமன்வெல்த் போட்டிகளில் இந்தியாவிற்கு முதல் பதக்கத்தை பெற்று தந்தார்.
28 வயதான இவர், 181 கிலோ மற்றும் 190 கிலோ எடைகளை வெற்றிகரமாக தூக்கி, 130.9 புள்ளிகளை பெற்று பதக்க மேடையில் இடம்பிடித்தார். 196 கிலோ எடைப் பிரிவில் தனது இறுதி முயற்சியில் அவர் தோல்வியடைந்தார்.
ஐந்து வயதில் போலியோ நோயால் பாதிக்கப்பட்ட குமார், பீகாரின் நாலந்தா மாவட்டத்தில் உள்ள ஹர்னாட் கிராமத்தில், குடும்பத்தை காப்பாற்றுவதற்காக தன் பெற்றோருடன் காய்கறிகள் விற்க உதவினார். அந்த சூழலில் இருந்து அவர் அடைந்த குறிப்பிடத்தக்க வளர்ச்சிக்கு அவரது இந்த வெற்றி மகுடம் சூட்டியது.
குறைந்த நிதி ஆதரவுடன், குமார் ஆரம்பத்தில் 2010 முதல் 2012 வரை, குண்டு எறிதல் மற்றும் ஈட்டி எறிதலில் முயற்சி செய்வதற்கு முன்பு, வலிமையை அதிகரிப்பதற்காக மட்டுமே பளு தூக்கும் பயிற்சியை மேற்கொண்டார். இறுதியில், அவர் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான பளுதூக்குதலில் தனது உண்மையான திறமையைக் கண்டறிந்தார்.
ஆண்களுக்கான ஹெவிவெயிட் பாரா பவர்லிஃப்டிங் போட்டியில் வெண்கலப் பதக்கம் வென்று, #CWG2026-ல் இந்தியாவின் பதக்கப் பட்டியலைத் தொடங்கி வைத்துள்ள ஜண்டு குமாரின் செயல்பாடு அபாரமானது! அவருக்கு வாழ்த்துகள்.
அவரது இந்தச் சாதனை, அளவற்ற வலிமை, தளராத உறுதி மற்றும் பல ஆண்டுகால ஒழுக்கமான முயற்சி ஆகியவற்றின் வலிமையான பிரதிபலிப்பாகும்.
ஒவ்வொரு சவாலையும் வென்று சர்வதேச அரங்கில் சிறந்து விளங்குவதன் மூலம், அவர் ஒட்டுமொத்த தேசத்தையும் பெருமைப்படுத்தியுள்ளார் மற்றும் எண்ணற்ற இந்தியர்களுக்கு உத்வேகம் அளித்துள்ளார்.
இவ்வாறு அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.