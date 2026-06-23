விளையாட்டு

நியூசிலாந்து வெற்றி: டி20 மகளிர் உலகக்கோப்பை தொடரிலிருந்து 4வது அணியாக வெளியேறியது ஸ்காட்லாந்து!

இந்தியா ஏ குரூப் புள்ளிப்பட்டியலில் 2ம் இடத்தில் உள்ளது.
டி20 மகளிர் உலகக்கோப்பை தொடரிலிருந்து 4வது அணியாக வெளியேறியது ஸ்காட்லாந்து!
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நியூசிலாந்து அணியிடம் தோல்வியடைந்ததைத் தொடர்ந்து, அரையிறுதி வாய்ப்பை இழந்து 2026 மகளிர் டி20 உலகக்கோப்பை தொடரிலிருந்து 4வது அணியாக வெளியேறியது ஸ்காட்லாந்து.

இங்கிலாந்தின் பிரிஸ்டலில் நடைபெற்ற இப்போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த ஸ்காட்லாந்து மகளிர் அணி, 20 ஓவர்களில் 7 விக்கெட் இழப்பிற்கு 131 ரன்கள் எடுத்தது. பின்னர் விளையாடிய நியூசிலாந்து அணி, 18.2 ஓவர்களில் 4 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே இழந்து இலக்கை எட்டி வெற்றிப் பெற்றது.

இந்தத் தோல்வியின் மூலம் ஸ்காட்லாந்து தற்போது போட்டியிலிருந்து வெளியேறியுள்ளது. முன்னதாக அயர்லாந்து, நெதர்லாந்து, பாகிஸ்தான் ஆகிய மூன்று அணிகள் வெளியேறின.

இந்தியா இதுவரை விளையாடியுள்ள 3 போட்டிகளில் 2-ல் வெற்றிப்பெற்று ஏ அணியின் புள்ளிப்பட்டியலில் 2வது இடத்தில் உள்ளது. நியூசிலாந்து, ஸ்காட்லாந்து பி அணியில் இடம்பெற்றுள்ளன.

நியூசிலாந்து
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