ஆண்கள் உலகக் கோப்பை ஹாக்கி - 4வது முறையாக பட்டத்தை வென்ற ஜெர்மனி

பெல்ஜியத்தில் நடைபெற்று வந்த ஆண்கள் உலகக் கோப்பை ஹாக்கி போட்டியில், ஸ்பெயின் அணியை 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி, ஜெர்மனி அணி தனது நான்காவது பட்டத்தை வென்றது.
இதன்மூலம் ஆண்கள் உலக கோப்பை ஹாக்கி போட்டியில் நான்கு முறை பட்டம் வென்ற பாகிஸ்தான் அணியின் சாதனையை ஜெர்மன் அணி சமன் செய்தது.
FIH ஆண்கள் ஹாக்கி உலகக் கோப்பை 2026 போட்டி, ஆகஸ்ட் 15 அன்று பெல்ஜியம் நாட்டில் உள்ள வாவ்ரே நகரில் தொடங்கியது.
இந்த போட்டியில் 16 அணிகள் பங்கேற்ற நிலையில், மொத்தம் 50 போட்டிகள் பெல்ஜியம் மற்றும் நெதர்லாந்தில் உள்ள மைதானங்களில் நடத்தப்பட்டன.
இந்த பதினாறு சர்வதேச அணிகளும் முதல் கட்டமாக நான்கு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டு போட்டிகளில் விளையாடின. பின்னர் இரண்டாவது சுற்றில் எட்டு அணிகள் வெளியேற்றப்பட்டு முதல் எட்டு இடங்களை பிடித்த அணிகள் மோதின.
இந்திய ஹாக்கி அணி முதல் சுற்றில் நடந்த போட்டியில், ‘டி’ பிரிவில் பங்கேற்று, பாகிஸ்தான் அணியை வீழ்த்தி இரண்டாவது சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றது.
இரண்டாவது சுற்றில் விளையாடிய இந்திய அணி, நெதர்லாந்து, அர்ஜெண்டினா மற்றும் இங்கிலாந்து ஆகிய அணிகளிடம் தோல்வியுற்று எட்டாவது இடத்தை பிடித்தது.
இருப்பினும் இந்திய அணியின் கேப்டனான ஹர்மன்பிரீத் சிங், அதிக கோல்களை அடித்த பட்டியலில் இரண்டாவது இடம் பிடித்தார்.
இதையடுத்து நடந்த முதல் அரை இறுதி போட்டியில், ஸ்பெயின் மற்றும் நெதர்லாந்து அணிகள் மோதின. இந்த போட்டியில் ஸ்பெயின் அணி 4-3 என்ற கோல் கணக்கில் நெதர்லாந்தை வீழ்த்தி இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியது.
இரண்டாவது அரை இறுதி போட்டியில், ஜெர்மனி மற்றும் அர்ஜெண்டினா அணிகள் மோதின. இந்த போட்டியில் ஜெர்மனி 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் அர்ஜெண்டினாவை வீழ்த்தி இறுதி போட்டிக்கு முன்னேறியது.
மூன்றாவது இடத்திற்கு அர்ஜெண்டினா மற்றும் நெதர்லாந்து அணிகள் மோதின. இந்த போட்டியில் அர்ஜென்டினா 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் நெதர்லாந்தை வீழ்த்தி மூன்றாவது இடத்தை பிடித்தது.
இந்த நிலையில் பெல்ஜியத்தின் வாவ்ரே நகரில் உள்ள பெல்ஃபியஸ் மைதானத்தில் நேற்று இறுதிப் போட்டி நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் ஜெர்மனியை சேர்ந்த மைக்கேல் ஸ்ட்ரூதாஃப் ஆட்டத்தின் 44-வது நிமிடத்தில் ஒரு கோலை அடித்து அணியின் வெற்றிக்கு அடித்தளமிட்டார்.
இதையடுத்து இரு அணிகளும் கோல் எதுவும் அடிக்காத நிலையில், அர்ஜெண்டினா அணி 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் ஸ்பெயினை வீழ்த்தி, தனது நான்காவது பட்டத்தை வென்றது.
இதன்மூலம் 2002, 2006, 2023 ஆகிய ஆண்டுகளில் வென்ற பட்டத்தை தொடர்ந்து, இந்த ஆண்டிலும் பட்டத்தை வென்று, உலகக் கோப்பை போட்டியில் நான்கு முறை பட்டம் வென்ற பாகிஸ்தான் அணியின் சாதனையை ஜெர்மனி சமன் செய்தது.