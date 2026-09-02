விளையாட்டு

சீனா மாஸ்டர்ஸ் பேட்மிண்டன்: முதல் சுற்றில் லக்‌ஷயா சென் அதிர்ச்சி தோல்வி

இந்தியாவின் பி.வி.சிந்து, ஆயுஷ் ஷெட்டி ஆகியோர் இந்தத் தொடரில் இருந்து விலகினர்.
lakshya sen
Published on
Summary

சீனா மாஸ்​டர்ஸ் பேட்​மிண்​டன் தொடரின் முதல் சுற்றில் இந்தியாவின் லக்‌ஷயா சென் அதிர்ச்சி தோல்வி அடைந்து வெளியேறினார்.

சீனா மாஸ்​டர்ஸ் பேட்​மிண்​டன் தொடர் அங்குள்ள ஷென்​சென் நகரில் நடந்து வருகிறது. வரும் 6-ம் தேதியுடன் இந்தத் தொடர் முடிவடைகிறது.

இந்தத் தொடரில் இருந்து இந்தியாவின் பி.வி.சிந்து, ஆயுஷ் ஷெட்டி ஆகியோர் விலகியுள்ளனர்.

இந்நிலையில், ஆண்கள் ஒற்​றையர் பிரிவில் இன்று நடைபெற்ற முதல் சுற்றில் இந்தியாவின் லக்‌ஷயா சென், கனடாவின் விக்டர் லாய் உடன் மோதினார்.

இதில் சிறப்பாக ஆடிய விக்டர் லாய் 21-14, 21-7 என்ற செட் கணக்கில் வென்று அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

இதன்மூலம் இந்தியாவின் லக்‌ஷயா சென் அதிர்ச்சி தோல்வி அடைந்து வெளியேறினார். இந்தப் போட்டி 38 நிமிடங்களில் முடிந்தது.

ஏற்கனவே, பெண்கள் ஒற்றையரில் இந்தியாவின் உன்னதி ஹூடா முதல் சுற்றில் அதிர்ச்சி தோல்வி அடைந்து வெளியேறினார்.

Lakshya Sen
China Masters Badminton
சீனா மாஸ்டர்ஸ் பேட்மிண்டன்
லக்‌ஷயா சென்
Calendar Epaper
X

Maalai Malar
www.maalaimalar.com