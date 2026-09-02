சீனா மாஸ்டர்ஸ் பேட்மிண்டன்: கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த், தன்வி ஷர்மா முதல் சுற்றில் வெற்றி

சீனா மாஸ்டர்ஸ் பேட்மிண்டன் தொடரில் இந்தியாவின் கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த், தன்வி ஷர்மா ஆகியோர் முதல் சுற்றில் வெற்றி பெற்றனர்.
சீனா மாஸ்டர்ஸ் பேட்மிண்டன் தொடர் அங்குள்ள ஷென்சென் நகரில் நடந்து வருகிறது. வரும் 6-ம் தேதியுடன் இந்தத் தொடர் முடிவடைகிறது. இத்தொடரில் இருந்து இந்தியாவின் பி.வி.சிந்து, ஆயுஷ் ஷெட்டி ஆகியோர் விலகியுள்ளனர்.
இந்நிலையில், ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் இன்று நடைபெற்ற முதல் சுற்றில் இந்தியாவின் கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த், சீன தைபேயின் சீ யூ ஜென் உடன் மோதினார்.
இதில் சிறப்பாக ஆடிய கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த் 21-16, 21-15 என்ற செட் கணக்கில் வென்று அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
இதேபோல், பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் இன்று நடைபெற்ற முதல் சுற்றில் இந்தியாவின் தன்வி ஷர்மா, டென்மார்க்கின் அமலி ஷுல்ஸ் உடன் மோதினார்.
இதில் அதிரடியாக ஆடிய தன்வி ஷர்மா 21-16, 21-17 என்ற செட் கணக்கில் வென்று அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
ஏற்கனவே, ஆண்கள் ஒற்றையரில் இந்தியாவின் லக்ஷயா சென்னும், பெண்கள் ஒற்றையரில் இந்தியாவின் உன்னதி ஹூடாவும் முதல் சுற்றில் அதிர்ச்சி தோல்வி அடைந்து வெளியேறினர்.