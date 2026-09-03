விளையாட்டு

சீனா மாஸ்டர்ஸ் பேட்மிண்டன்: காலிறுதிக்கு முன்னேறினார் கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த்

இந்தியாவின் தன்வி ஷர்மா 2வது சுற்றில் அதிர்ச்சி தோல்வி அடைந்தார்.
kidambi srikanth
Published on
Summary

சீனா மாஸ்​டர்ஸ் பேட்​மிண்​டன் தொடரின் காலிறுதி சுற்றுக்கு இந்தியாவின் கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த் முன்னேறினார்.

சீனா மாஸ்​டர்ஸ் பேட்​மிண்​டன் தொடர் அங்குள்ள ஷென்​சென் நகரில் நடந்து வருகிறது. வரும் 6-ம் தேதியுடன் இந்தத் தொடர் முடிவடைகிறது.

இந்நிலையில், ஆண்கள் ஒற்​றையர் பிரிவில் இன்று நடைபெற்ற 2வது சுற்றில் இந்தியாவின் கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த், கனடாவின் விக்டர் லாய் உடன் மோதினார்.

இதில் சிறப்பாக ஆடிய கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த் 21-18, 21-19 என்ற செட் கணக்கில் வென்று காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

ஏற்கனவே, ஆண்கள் ஒற்றையரில் லக்‌ஷயா சென்னும், பெண்கள் ஒற்றையரில் இந்தியாவின் உன்னதி ஹூடா, தன்வி ஷர்மா தோல்வி அடைந்து வெளியேறினர்.

Kidambi Srikanth
கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த்
China Masters Badminton
சீனா மாஸ்டர்ஸ் பேட்மிண்டன்
X

Maalai Malar
www.maalaimalar.com