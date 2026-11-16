ஐ.பி.எல். 2027: 10 அணிகளின் தக்கவைப்பு, விடுவிப்பு வீரர்கள் விவரம் நாளை வெளியாகிறது

2027 ஐ.பி.எல். சீசனுக்கான மினி ஏலம் அடுத்த மாதம் (டிசம்பர்) 16-ந்தேதி கோவாவில் நடைபெறுகிறது.
இதற்கான வீரர்கள் தக்கவைப்பு, விடுவிப்பு விவரங்களை நாளைக்குள் (17-ந்தேதி) சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்று 10 அணிகளுக்கும் ஐ.பி.எல். நிர்வாகம் கெடு விதித்துள்ளது.
இதனால் வீரர்கள் தக்கவைப்பு, விடுவிப்பு விவரங்களை 10 அணிகளும் நாளை வெளியிடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இதுவரை 10 வீரர்கள் வர்த்தக முறையில் பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டு உள்ளனர். ரிஷப்பண்ட் லக்னோ அணியில் இருந்து டெல்லி அணிக்கு மாற்றப்பட்டார். இதற்கான தொகை ரூ.15 கோடியாகும்.
இதற்கு பதிலாக டெல்லி அணியில் இருந்த குல்தீப் யாதவ் (ரூ.13.5 கோடி) லக்னோவிற்கு மாற்றப்பட்டார். டெல்லி அணியில் இருந்து நடராஜன் ஐதராபாத் அணிக்கும், ஐதராபாத் அணியில் இருந்து ஜீசன் அன்சாரி டெல்லி அணிக்கும் பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டனர்.
5 முறை ஐ.பி.எல். கோப்பையை வென்ற சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் கலீல் அகமது, நாதன் எல்லீஸ் ஆகியோரை ஐதராபாத் அணிக்கு பரிமாற்றம் செய்தது.
அதற்கு பதிலாக அங்கிருந்து லிவிங்ஸ்டன், எட்வர்ட்ஸ் ஆகியோரை சி.எஸ்.கே. ஒப்பந்தம் செய்தது. ஹர்திக் பாண்டியா மும்பை அணியில் இருந்து பஞ்சாப்புக்கும், அர்ஷ்தீப் சிங் பஞ்சாப் அணியில் இருந்து மும்பை அணிக்கும் மாறி உள்ளனர். இதற்கான தொகை ரூ.18 கோடியாகும்.