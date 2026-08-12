விளையாட்டு

இந்தியாவிற்கு முதன்முறை தங்கம்: ஏரியல் சில்க் மற்றும் பிரிட்ஜ் விளையாட்டில் மும்பை உடன்பிறப்புகள் சர்வதேச சாதனை!

இந்தியாவில் இந்த இரண்டு விளையாட்டுக்களுக்கும் போதிய பயிற்சி மையங்களோ அல்லது உள்கட்டமைப்புகளோ இல்லை.
Mumbai siblings
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மும்பை வொர்லி பகுதியைச் சேர்ந்த சகோதர சகோதரியான வீர் கஹ்ரோத்ரா மற்றும் விஹா கஹ்ரோத்ரா ஆகிய இருவரும் சர்வதேச அளவிலான மாற்று விளையாட்டுப் போட்டிகளில் தங்கப் பதக்கங்களை வென்று இந்தியாவிற்குப் பெருமை சேர்த்துள்ளனர். உடலியல் ரீதியான சவால்களை எதிர்கொள்ள விளையாட்டுக்குள் நுழைந்த இவர்கள், இன்று உலக சாம்பியன் பட்டங்களைக் கைப்பற்றி சாதனை படைத்துள்ளனர்.

ஏரியல் சில்க் பிரிவில் வீர் கஹ்ரோத்ராவின் தங்கம்

17 வயதான வீர் கஹ்ரோத்ரா, ஹங்கேரியில் நடைபெற்ற போல் அண்ட் ஏரியல் ஸ்போர்ட்ஸ் உலக சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் ஏரியல் சில்க் பிரிவில் முதலிடம் பிடித்து தங்கம் வென்றார். இந்த பிரிவில் இந்தியாவிற்காக தங்கம் வெல்லும் முதல் வீரர் இவராவார். தரைப்பகுதியில் இருந்து சுமார் 30 அடி உயரத்தில் தொங்கும் துணிகளைப் பயன்படுத்தி உடலின் நெகிழ்வுத்தன்மை, வலிமை மற்றும் சமநிலையை வெளிப்படுத்தும் இந்த விளையாட்டில் வீர் தீவிர பயிற்சி பெற்றுள்ளார். தனது தொடை தசைகளின் வளர்ச்சிக்காக பிசியோதெரபியின் ஒரு பகுதியாக 8 வயதில் இதில் சேரத் தொடங்கி, இன்று உலகளவில் சாதனை அடைந்துள்ளார்.

பிரிட்ஜ் கார்டு விளையாட்டில் விஹா கஹ்ரோத்ராவின் சாதனை

14 வயதான விஹா கஹ்ரோத்ரா, சீனாவில் நடைபெற்ற 9வது உலக யூத் டிரான்ஸ்நேஷனல் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் 16 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான பிரிட்ஜ் கார்டு விளையாட்டில் தங்கம் வென்றார். இந்த விளையாட்டில் நார்வே, இங்கிலாந்து மற்றும் இந்திய வீராங்கனைகளுடன் இணைந்து அவர் வெற்றி பெற்றார். கணிதத் திறனும் மன வியூகங்களும் நிறைந்த இந்த விளையாட்டில், எதிராளிகளின் நகர்வுகளைக் கணித்து விளையாடுவதற்காக தினமும் பல மணிநேரம் இணையவழி பயிற்சிகளில் விஹா ஈடுபட்டு வந்தார்.

இந்தியாவில் நிலவும் சவால்கள்

இந்தியாவில் இந்த இரண்டு விளையாட்டுக்களுக்கும் போதிய பயிற்சி மையங்களோ அல்லது உள்கட்டமைப்புகளோ இல்லாததே இவர்கள் எதிர்கொண்ட மிகப்பெரிய சவாலாகும். ஏரியல் சில்க் பயிற்சிக்கு ஐரோப்பாவில் 30 அடி உயர கூரைகள் உள்ள அரங்குகள் இருக்கும் வேளையில், இந்தியாவில் 18 அடி உயரமுள்ள அரங்கைத் தேடுவதே சிரமமாக இருந்தது. அதேபோல பிரிட்ஜ் விளையாட்டுக்குத் தகுந்த பயிற்சியாளர்களைக் கண்டுபிடிப்பதும் கடினமாக இருந்தது. இத்தனை சவால்களையும் தாண்டி இருவருமே சர்வதேச அரங்கில் தங்கப் பதக்கம் வென்று நாட்டின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளனர்.

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