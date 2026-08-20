விளையாட்டு

உலக சாம்பியன்ஷிப் பேட்மிண்டன்: 3வது சுற்றில் சிந்து உள்ளிட்ட இந்தியர்கள் ஏமாற்றம்

உலக சாம்பியன்ஷிப் பேட்மிண்டன் தொடர் டெல்லியில் நடந்து வருகிறது.
pv sindhu
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உலக சாம்பியன்ஷிப் பேட்மிண்டன் தொடர் டெல்லி இந்திரா காந்தி உள்ளரங்கில் நடந்து வருகிறது. இந்தத் தொடரில் உலகின் முன்னணி வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்கின்றனர்.

இதில் பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் 3-வது சுற்றில் இந்தியாவின் பி.வி.சிந்து, சீனாவின் வாங் ஜியீ உடன் மோதினார்.

இதில் சிறப்பாக ஆடிய சீன வீராங்கனை முதல் செட்டை 21-11 என வென்றார். இதற்கு பதிலடியாக பி.வி.சிந்து 2வது செட்டை 21-15 என வென்றார்.

வெற்றியாளரை நிர்ணயிக்கும் 3வது செட்டை சீன வீராங்கனை 21-17 என்ற செட் கணக்கில் வென்று காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

கலப்பு இரட்டையர் பிரிவு 3வது சுற்றில் இந்தியாவின் துருவ் கபிலா-தனிஷா கிரெஸ்டோ ஜோடியும் தோல்வி அடைந்தது.

ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு 3வது சுற்றில் இந்தியாவின் ஆயுஷ் ஷெட்டி 19-21, 11-21 என்ற செட் கணக்கில் இந்தோனேசியாவின் ஆல்வி பர்ஹானிடம் தோல்வி அடைந்து தொடரில் இருந்து வெளியேறினார்.

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