ஆசிய விளையாட்டு: பெண்கள் ஹாக்கியில் 44 ஆண்டுக்கு பிறகு தங்கம் வென்றது இந்தியா

ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் இந்திய பெண்கள் ஹாக்கி அணி சீனாவை வென்று 44 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தங்கப் பதக்கத்தை வென்றது.
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் ஜப்பானில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் பி பிரிவில் இந்திய அணி இடம்பெற்றுள்ளது. நடப்பு போட்டியில் இந்திய அணி ஆதிக்கத்துடன் விளையாடி வருகிறது.
முதல் போட்டியில் இந்திய அணி 19-0 என்ற கோல் கணக்கில் உஸ்பெகிஸ்தானை வீழ்த்தியதும், 2வது போட்டியில் இந்தோனேசியாவை 17-1 என வீழ்த்தியதும், 3வது போட்டியில் தாய்லாந்தை 20-1 என வீழ்த்தியதும், 4-வது போட்டியில் ஜப்பானை 3-1 என வீழ்த்தியதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
அரையிறுதியில் இந்திய அணி தென் கொரியாவை வீழ்த்தி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியது.
44 ஆண்டுக்கு பிறகு தங்கம்
இந்நிலையில், பெண்கள் ஹாக்கி இறுதிப்போட்டியில் இந்தியா, சீனா அணிகள் மோதின. இதில் இந்தியா 1-0 என வென்று தங்கப் பதக்கத்தைக் கைப்பற்றியது.
இதன்மூலம் 2028-ல் நடைபெறவுள்ள லாஸ்ஏஞ்சல்ஸ் ஒலிம்பிக் போட்டிக்கும் இந்திய அணி தகுதி பெற்றது.
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் இந்தியா 16 தங்கம், 25 வெள்ளி, 35 வெண்கலம் என 76 பதக்கங்களைப் பெற்று 5வது இடம் பிடித்துள்ளது.