ஆசிய விளையாட்டு: துப்பாக்கிச் சுடுதலில் இந்திய அணிக்கு மேலும் ஒரு வெள்ளி

ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் துப்பாக்கிச் சுடுதலில் இந்தியாவுக்கு இன்று மேலும் ஒரு வெள்ளிப் பதக்கம் கிடைத்தது.
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் இன்று துப்பாக்கிச் சுடுதல் போட்டி நடைபெற்றது.
பெண்களுக்கான 50 மீட்டர் ரைபிள் 3 பொஷிசன் (நிலைகள்) அணிகள் பிரிவில் இந்தப் பதக்கம் கிடைத்தது. திலோத்தமா சென், விதர்சா வினோத், ஆஷி சவுத்ரி ஆகியோர் அடங்கிய அணி 1763 புள்ளிகள் பெற்று 2-வது இடம் பிடித்து வெள்ளிப் பதக்கம் கிடைத்தது.
சீனா 1773 புள்ளிகள் பெற்று தங்கமும், கஜகஸ்தான் வெண்கலமும் (1754 புள்ளிகள்) பெற்றன.
துப்பாக்கி சுடுதலில் இந்தியாவுக்கு இதுவரை 11 பதக்கம் பெற்றுள்ளது.
தனிநபர் பிரிவில் திலோத்தம்மா சென், விதர்சனா ஆகியோர் இறுதிப்போட்டிக்கு தகுதி பெற்று இருந்தனர்.
இறுதிப்போட்டியில் திலோத்தமா சென் 4-வது இடம்பிடித்து வெண்கலத்தைத் தவறவிட்டார். அவர் 337.3 புள்ளிகளை பெற்றார். மற்றொரு இந்திய வீராங்கனை விதர்சா 5-வது இடம் பிடித்தார்.
இந்தியா இதுவரை 3 தங்கம், 11 வெள்ளி, 13 வெண்கலம் என மொத்தம் 27 பதக்கங்களைப் பெற்றுள்ளது.