ஆசிய விளையாட்டு: ஆண்கள் கபடியில் இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியது இந்தியா

ஆசிய விளையாட்டு கபடி போட்டியில் இந்திய ஆண்கள் அணி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியது.
சுனில்குமார் தலைமையிலான இந்திய அணி ‘ஏ’ பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ளது. ஜப்பான், தென் கொரியா, வங்கதேசம், சீன தைபே அணிகளும் அந்தப் பிரிவில் உள்ளன. ‘பி’ பிரிவில் ஈரான், பாகிஸ்தான், மலேசியா, நேபாளம், தாய்லாந்து ஆகிய அணிகள் இடம் பெற்றுள்ளன.
இந்திய அணி தொடக்க ஆட்டத்தில் ஜப்பானை 49-24 என்ற கணக்கிலும், 2-வது போட்டியில் 63-31 என்ற கணக்கில் தென் கொரியாவையும், 3-வது ஆட்டத்தில் வங்கதேசத்தை 48-25 என்ற புள்ளிக்கணக்கிலும் வீழ்த்தி இருந்தது. 4-வது மற்றும் கடைசி லீக் ஆட்டத்தில் சீன தைபேயை 37-21 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் வீழ்த்தியது.
இந்திய அணி தான் மோதிய அனைத்து லீக் ஆட்டத்திலும் வெற்றி பெற்று அரையிறுதிக்கு முன்னேறியது. இதன்மூலம் பதக்கம் உறுதியானது.
இந்நிலையில், இன்று நடைபெற்ற அரையிறுதியில் இந்திய ஆண்கள் அணி, தாய்லாந்தை எதிர்கொண்டது. இதில் 66-27 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் தாய்லாந்தை வீழ்த்தி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியது.
நாளை நடைபெற உள்ள இறுதிப்போட்டியில் இந்திய ஆண்கள் அணி ஈரான் அல்லது சீன தைபே அணியுடன் மோதுகிறது.
புஷ்பா ரானா தலைமையிலான இந்திய மகளிர் அணி வங்கதேசம், ஈரான், ஜப்பான் அணிகள் இடம்பெற்றுள்ள ‘ஏ’ பிரிவில் உள்ளது. இலங்கை, தாய்லாந்து, நேபாளம், சீன தைபே ஆகிய அணிகள் ‘பி’ பிரிவில் இருக்கின்றன.
இந்திய அணி தொடக்க ஆட்டத்தில் வங்கதேசத்தை 42-21 என்ற புள்ளிக்கணக்கிலும், 2-வது போட்டியில் ஈரானை 37-23 என்ற புள்ளிக் கணக்கிலும், 3வது போட்டியில் ஜப்பானை 50-25 என்ற புள்ளிக்கணக்கிலும் வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு முன்னேறியது.
இன்று நடந்த அரையிறுதியில் இந்திய பெண்கள் அணி 48-24 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் நேபாளத்தை வீழ்த்தி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியது.
ஆசிய விளையாட்டில் இந்தியாவுக்கு இன்று ஒரு வெள்ளி, 2 வெண்கலம் என 3 பதக்கம் கிடைத்தது.