ஆசிய பாராலிம்பிக் போட்டி: டேபிள் டென்னிசில் மேலும் ஒரு வெண்கலம் வென்ற இந்தியா

ஆசிய பாராலிம்பிக் போட்டிகளில் இந்தியாவின் ஜெஹான் டோரப் மதன் மேலும் ஒரு வெண்கலப் பதக்கம் வென்றார்.
ஆசிய பாராலிம்பிக் விளையாட்டுப் போட்டிகள் ஜப்பானில் அயிச்சி நகோயா நகரில் நடந்து வருகிறது. வரும் 24-ம் தேதி வரை பல்வேறு பிரிவுகளில் போட்டிகள் நடைபெற உள்ளன.
இந்நிலையில் இன்று பாரா போட்டிகளில் ஆண்களுக்கான டேபிள் டென்னிஸ் ஒற்றையர் கிளாஸ் 1 பிரிவு அரையிறுதி போட்டி நடைபெற்றது.
இதில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த ஜெஹான் டோரப் மதன் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றார். இதன்மூலம் டேபிள் டென்னிசில் இந்தியாவுக்கு 5 பதக்கங்கள் கிடைத்துள்ளன.