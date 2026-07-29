காமன்வெல்த் போட்டிகள்: குத்துச்சண்டையில் 9 பதக்கங்களை உறுதிப்படுத்திய இந்தியா

ஐந்து குத்துச்சண்டை வீரர்கள் அரையிறுதிக்கு முன்னேறியதால், இந்தியாவின் குத்துச்சண்டை அணி மேலும் உத்வேகம் பெற்றுள்ளது. இதன்மூலம், நாடு உறுதிசெய்த பதக்கங்களின் எண்ணிக்கை 9-ஆக உயர்ந்தோடு, 2022 பர்மிங்காம் காமன்வெல்த் போட்டிகளில் பெற்ற ஒட்டுமொத்த குத்துச்சண்டை பதக்கங்களின் எண்ணிக்கையையும் இது கடந்துள்ளது.
தற்போது நடைபெற்று வரும் காமன்வெல்த் விளையாட்டு போட்டிகளில், சாக்ஷி சௌத்ரி (51 கிலோ), அருந்ததி சௌத்ரி (70 கிலோ), சச்சின் சிவாச் (60 கிலோ), அங்குஷ் பங்கல் (80 கிலோ) மற்றும் நரேந்தர் பெர்வால் (+90 கிலோ) ஆகியோர், லவ்லினா போர்கோஹைன் (75 கிலோ), பிரியா கங்காஸ் (60 கிலோ), பிரீத்தி பவார் (54 கிலோ) மற்றும் ஜதுமணி சிங் (55 கிலோ) ஆகியோருடன் தத்தமது பிரிவுகளில் கடைசி நான்கு இடங்களுக்குள் நுழைந்தனர்.
பர்மிங்காம் விளையாட்டு போட்டிகளில் குத்துச்சண்டை நிகழ்வுகளில் இந்தியா ஏழு பதக்கங்களை வென்றது. இதில் மூன்று தங்கம், ஒரு வெள்ளி மற்றும் மூன்று வெண்கல பதக்கங்கள் அடங்கும்.
உலக சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகளில் பதக்கம் வென்றவரான ஜெய்ஸ்மின் லம்போரியா, இன்று நடைபெறும் மகளிர் 57 கிலோ எடைப் பிரிவுக்கான தனது காலிறுதி போட்டியில் பங்கேற்கிறார்.
சாக்ஷி ஆதிக்கம் செலுத்தும் வகையில் விளையாடி, வடக்கு அயர்லாந்தின் கெய்ட்லின் ஃப்ரையர்ஸை 5-0 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தினார். அதே நேரத்தில், உலகத் தரவரிசையில் 5-ஆம் இடத்தில் உள்ள சச்சினும், ட்ரெஷர் மோரேமியை 5-0 என்ற கோல் கணக்கில் எளிதாக வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றார். இருப்பினும், அருந்ததி கடுமையான சவாலை எதிர்கொண்டு, நியூசிலாந்தின் மோர்கன் ஹென்டர்சனை 3-1 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றார்.
அங்குஷும் அதே அளவு ஆதிக்கம் செலுத்தி, செஷல்ஸின் ஜேட் மைகாக்கை 5-0 என்ற கணக்கில் எளிதாக வீழ்த்தினார். அதே நேரத்தில், ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளின் வெண்கல பதக்க வீரரான நரேந்தர் பெர்வால், கடுமையான போட்டியை சமாளித்து சமோவாவின் மைக்கேல் செக்கோவை 3-2 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தினார்.