காமன்வெல்த் போட்டி: இதுவரை இந்தியா வென்ற பதக்கங்கள் - முழு பட்டியல்!

2026 காமன்வெல்த் விளையாட்டு போட்டிகளில், ஆடவர் 10,000 மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயத்தில் குல்வீர் சிங் இரண்டாவது இடத்தை பிடித்தும், மகளிர் 69 கிலோ பளுதூக்குதல் பிரிவில் ஹர்ஜிந்தர் கவுர் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வெள்ளி பதக்கம் வென்றும், இந்தியா தடகளத்தில் வரலாற்று சிறப்புமிக்க வெள்ளி பதக்கங்களை வென்றது. இதன் மூலம் இந்தியாவின் மொத்த பதக்க எண்ணிக்கை 12-ஆக உயர்ந்தது.
குத்துச்சண்டையில், பிரியா கங்காஸ், பிரீத்தி பவார் மற்றும் ஜதுமணி சிங் ஆகியோர் தங்கள் போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று அரையிறுதிக்கு முன்னேறினர். இதன் விளைவாக, இந்தியாவுக்கு மேலும் மூன்று பதக்கம் உறுதியாகின. முன்னதாக திங்களன்று, மகளிர் ஷாட் புட் F57 இறுதிப் போட்டியில் முதலிடம் பிடித்த ஷர்மிளா தன்கர், காமன்வெல்த் போட்டிகளில் தங்கம் வென்ற இந்தியாவின் முதல் பாரா-தடகள வீராங்கனை என்ற பெருமையைப் பெற்றார்.
ஞானேஸ்வரி யாதவ், சர்வேஷ் குஷாரே மற்றும் வல்லூரி அஜய் பாபு ஆகியோர் வெள்ளி பதக்கங்களையும், பிந்த்யாராணி தேவி மற்றும் ஷில்பா கே. ஷைலா ஆகியோர் வெண்கலப் பதக்கங்களையும் வென்றனர்.
கிளாஸ்கோ போட்டிகளில் இந்தியாவுக்கான மற்றொரு தங்கப் பதக்க வெற்றியாளர் மீராபாய் சானு ஆவார்; இவர் மகளிர் 48 கிலோ பிரிவில் மொத்தம் 190 கிலோ எடையை தூக்கி, தனது காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகள் வரலாற்றில் தொடர்ந்து மூன்றாவது முறையாக தங்கப் பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்தார். 2026 போட்டிகளில் இதுவரை இந்தியாவுக்கு அதிகபட்சமாக 6 பதக்கங்களைப் பெற்றுத் தந்த விளையாட்டாக பளுதூக்குதல் திகழ்கிறது.
தங்கம்
1. மீராபாய் சானு, பளுதூக்குதல் (மகளிர் 48 கிலோ): மொத்தம் 190 கிலோ எடையைத் தூக்கி (85 கிலோ ஸ்னாட்ச் + 105 கிலோ கிளீன் & ஜெர்க்) சாதனை படைத்ததோடு, தொடர்ந்து மூன்றாவது முறையாக காமன்வெல்த் தங்கப் பதக்கத்தையும் வென்றார்.
2. ஷர்மிளா தன்கர், பாரா-தடகளம் (மகளிர் ஷாட் புட் F57): காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகளில் இந்தியாவின் முதல் பாரா-தடகள தங்கப் பதக்கத்தை வென்று வரலாறு படைத்தார்.
வெள்ளி
1. ரிஷிகாந்த சிங், பளுதூக்குதல் (ஆடவர் 60 கிலோ): 2026 போட்டிகளில் இந்தியாவுக்கான முதல் பதக்கத்தை (மாற்றுத்திறனாளிகள் அல்லாதோர் பிரிவில்) வென்றார்.
2. முத்துப்பாண்டி ராஜா, பளுதூக்குதல் (ஆண்கள் 65 கிலோ): மொத்தம் 286 கிலோ எடையைத் தூக்கி, பதக்க மேடையில் தனது இடத்தை உறுதி செய்யும் வகையில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார்.
3. ஞானேஸ்வரி யாதவ், பளுதூக்குதல் (பெண்கள் 53 கிலோ): சாதனை முறியடிப்பு போட்டிகள் நிறைந்த விறுவிறுப்பான சூழலில் போராடி, மொத்தம் 199 கிலோ எடையை தூக்கி வெள்ளி பதக்கத்தை வென்றார்.
4. வல்லூரி அஜய் பாபு, பளுதூக்குதல் (ஆண்கள் 79 கிலோ): கடும் போட்டி நிறைந்த களத்தில் சிறப்பாக செயல்பட்டு வெள்ளிப் பதக்கத்தை வென்றதன் மூலம், பளுதூக்குதலில் இந்தியாவின் ஆதிக்கத்தைத் தொடர்ந்தார்.
5. சர்வேஷ் குஷாரே, தடகளம் (ஆண்கள் உயரம் தாண்டுதல்): காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகளில் ஆண்கள் உயரம் தாண்டுதல் பிரிவில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்ற முதல் இந்திய தடகள வீரர் ஆனார்.
6. ஹர்ஜிந்தர் கவுர், பளுதூக்குதல் (பெண்கள் 69 கிலோ): இந்தியாவுக்காகப் பதக்கம் வென்ற 7-வது பளுதூக்குதல் வீராங்கனையாகத் திகழ்ந்தார்.
7. குல்வீர் சிங், தடகளம் (ஆண்கள் 10,000 மீட்டர்): காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகளில் இந்தப் பிரிவில் பதக்கம் வென்ற முதல் இந்தியர் என்ற பெருமையைப் பெற்றார்.
1. ஜந்து குமார், பாரா பவர்லிஃப்டிங் (ஆண்கள் ஹெவிவெயிட்): 190 கிலோ எடையைத் தூக்கி, கிளாஸ்கோ போட்டிகளில் இந்தியாவுக்கான பதக்கக் கணக்கைத் தொடங்கி வைத்தார்.
2. பிந்த்யாராணி தேவி, பளுதூக்குதல் (பெண்கள் 58 கிலோ): மொத்தம் 199 கிலோ எடையைத் தூக்கி, தனது விளையாட்டு வாழ்க்கையில் இரண்டாவது காமன்வெல்த் பதக்கத்தை வென்றார்.
3. ஷில்பா ஷைலா, பாரா தடகளம் (பெண்கள் குண்டு எறிதல் F57): இந்தியக் குழுவினர் மேற்கொண்ட முறையான மேல்முறையீட்டின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து, இவருக்கு வெண்கலப் பதக்கம் வழங்கப்பட்டது.