ஆர்க்டிக் ஓபன் பேட்மிண்டன்: முதல் சுற்றில் எச்.எஸ்.பிரனாய் அதிர்ச்சி தோல்வி

ஆர்க்டிக் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரில் இந்தியாவின் எச்.எஸ்.பிரனாய் முதல் சுற்றில் அதிர்ச்சி தோல்வி அடைந்தார்.
ஆர்க்டிக் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடர் பின்லாந்தில் நடைபெற்று வருகிறது.
இதில் ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு முதல் சுற்றில் இந்தியாவின் எச்.எஸ்.பிரனாய், உலக தரவரிசையில் 4-வது இடத்தில் உள்ள டென்மார்க்கின் ஆண்டர்ஸ் ஆன்டன்சனை எதிர்கொண்டார்.
இதில் சிறப்பாக ஆடிய டென்மார்க் வீரர் 21-10, 21-9 என்ற செட் கணக்கில் வென்று அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
இதன்மூலம் இந்தியாவின் முன்னணி வீரரான எச்.எஸ்.பிரனாய் முதல் சுற்றில் தோல்வி அடைந்து தொடரில் இருந்து வெளியேறினார்.