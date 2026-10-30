விளையாட்டு

ஹைலோ ஓபன் பேட்மிண்டன்: லக்சயாசென் கால் இறுதிக்கு தகுதி

பி.வி.சிந்து 21-9, 21-6 என்ற நேர் செட் கணக்கில் வென்று கால் இறுதிக்கு தகுதி பெற்றார்.
Lakshaya sen
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ஹைலோ ஓபன் சூப்பர் 500 பேட்மிண்டன் போட்டித்–தொடர், ஜெர்மனியின் சார்ப்ரூக்–கன் நகரில் நடந்து வருகிறது.

இதன் ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் இந்தியாவின் முன்னணி வீரர் லக்சயா சென், சக நாட்டு வீரர் கிரண் ஜார்ஜை 21-15, 18-21, 21-12 என்ற செட் கணக்கில் வீழ்த்தி காலிறுதிக்குள் நுழைந்தார்.

முன்னதாக, பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் 2-வது சுற்று ஆட்டம் ஒன்றில் இந்தியாவின் வீராங்கனையான பி.வி சிந்து, பிரான்சின் ரோஸி ஆக்டேவியா பன்கசாரி மோதினர்.

இதில் பி.வி.சிந்து 21-9, 21-6 என்ற நேர் செட் கணக்கில் வென்று கால் இறுதிக்கு தகுதி பெற்றார். அவர் கால் இறுதியில் டென்மார்க்கின் அமலி ஷூல்சுடன் மோதுகிறார். மற்ற இந்திய வீராங்கனைகளான மாளவிகா பன்சோட், இஷாரானி பருவா ஆகியோர் தங்களது ஆட்டங்களில் தொடரிலிருந்து வெளியேறினர்.

கால் இறுதி
Open Badminton
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ஒபன் பேட்மிண்டன்
லக்சயாசென்
lakshayasen
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