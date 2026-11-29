உலக செஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் நடப்பு சாம்பியனான குகேஷ் தனது முதல் தோல்வியை சந்தித்தார். நேற்று (ஞாயிற்றுக்கிழமை) நடைபெற்ற ஐந்தாவது ஆட்டத்தில், 31-ஆவது நகர்த்தலின் போது செய்த தவறு காரணமாக, உஸ்பெகிஸ்தான் வீரர் ஜவோகிர் சிண்டரோவிடம் அவர் தோல்வியடைந்தார்.
வெள்ளை நிற காய்களுடன் விளையாடிய சிண்டரோவ், குகேஷின் உறுதியான தற்காப்பை முறியடித்தார். தொடர்ச்சியான அழுத்தத்தை சமாளித்து வந்த குகேஷ், 31-ஆவது நகர்த்தலில் 'Qd2' என்ற தவறான நகர்வை செய்தார். இது ராணிகளை பரிமாறிக்கொள்ளும் சூழலை உருவாக்கியது, அதன் விளைவாக குகேஷ் தோல்வியை சந்திக்கும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டார்.
கருப்பு நிற காய்களுடன் விளையாடிய குகேஷ், 14 ஆட்டங்களை கொண்ட இந்த போட்டியில் தற்போது 2-3 என்ற கணக்கில் பின்தங்கியுள்ளார். ஆறாவது ஆட்டம் இன்று (திங்கள்கிழமை) நடைபெறவுள்ளது.
இதற்கு முந்தைய நான்கு கிளாசிக்கல் ஆட்டங்களும் சமநிலையில் (டிராவில்) முடிந்தன; சாம்பியன் பட்டத்திற்கான இந்தப் போராட்டத்தில் எந்த வீரரும் இதுவரை முன்னிலை பெறவில்லை.