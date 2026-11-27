சையத் மோடி சர்வதேச பேட்மிண்டன் தொடரில் பெண்கள் இரட்டையரில் இந்தியாவின் திரிஷா ஜாலி-காயத்ரி கோபிசந்த் ஜோடி அரையிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறியது.
சையத் மோடி சர்வதேச பேட்மிண்டன் போட்டி உத்தர பிரதேச தலைநகர் லக்னோவில் நடந்து வருகிறது.
இதில் இன்று பெண்கள் இரட்டையர் பிரிவின் காலிறுதி சுற்றில் இந்தியாவின் திரிஷா ஜாலி-காயத்ரி கோபிசந்த் ஜோடி, பிரான்சின் கேமிலி போக்னென்ட்-மார்கட் லாம்பர்ட் ஜோடி உடன் மோதுவதாக இருந்தது.
இதில் பிரான்ஸ் ஜோடி போட்டியில் இருந்து விலகுவதாக அறிவித்தது. இதையடுத்து, திரிஷா ஜாலி-காயத்ரி கோபிசந்த் ஜோடி அரையிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறியது.