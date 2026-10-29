பிரேசில் லீக் ஆட்டத்தில் வாயை மூடியதற்காக நெய்மருக்கு 2 போட்டிகளில் விளையாட தடை

பிரேசில் லீக் ஆட்டத்தின் போது எதிரணி வீரருடன் வாக்குவாதம் செய்து வாயை மூடியதற்காக, நெய்மருக்கு இரண்டு போட்டிகளில் விளையாட தடை விதிக்கப்பட்டது.
கடந்த வார இறுதியில் பஹியா அணிக்கு எதிராக சான்டோஸ் அணி விளையாடிய ஆட்டத்தில், பிரேசில் முன்கள வீரரான நெய்மர் சம்பந்தப்பட்ட இந்த சம்பவத்திற்காக, பிரேசிலின் விளையாட்டு தீர்ப்பாயம் இந்த தடையை விதித்துள்ளது.
இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில், சாம்பியன்ஸ் லீக் போட்டியின் போது, எதிரணி வீரர் ஒருவர் தனது ஜெர்சியால் வாயை மூடியபடி தன்னை இனரீதியாக திட்டியதாக குற்றம் சாட்டிய வினிசியஸ் ஜூனியரின் பெயரால் அழைக்கப்படும் ஒரு நெறிமுறையை நெய்மரின் செயல்கள் மீறியதாக தீர்ப்பாயம் கூறியது.
நெய்மர் மூன்று போட்டிகளில் விளையாடமாட்டார்; முதல் போட்டி, அவர் தொடர்ந்து மஞ்சள் அட்டைகளை பெற்றதாலும், மற்ற இரண்டு போட்டிகள் வாயை மூடியதாலும் ஆகும்.
தொடர்ந்து பெற்ற மஞ்சள் அட்டைகளுக்கான தனது தடையை, பிரேசிலிய லீக்கில் பால்மெய்ராஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் நெய்மர் அனுபவிப்பார். மூன்று போட்டிகளில் விளையாட தடை விதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அவர் நவம்பர் மாத இறுதியில்தான் மீண்டும் களத்திற்கு திரும்புவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
நெய்மரும் சாண்டோஸும், அவர் வாயை மூடியதற்காக விதிக்கப்பட்ட தடையை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்ய முடியும் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.